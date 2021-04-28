兩家人5男女涉洗黑錢18億

被告依次為吳麗沙（31歲）、陳麗霜（59歲）、肖娜容（41歲）、肖友泉（31歲）及王良海（41歲），被控於2010年6月1日至2012年5月31日期間，分別以10個戶口處理涉及美元、英鎊、歐元、加元、港元等貨幣的黑錢，總值約18億港元。控罪另指吳麗沙、陳麗霜及肖友泉，涉與一名稱為「容姨」的女子及其他身分不詳人等串謀犯案。本案涉及兩個家庭，吳麗沙為陳麗霜的女兒；肖娜容為肖友泉的親姊及王良海的妻子。

控方開案陳辭指，警方在2012年3月起調查兩個「明豐貿易有限公司」的戶口，隨後在同月中拘捕公司持有人吳麗沙。吳麗沙在警誡下稱，自己於內地認識一名「容姨」，並受「容姨」所托，以公司及個人名義開戶替她匯款，每月可獲取1萬港元酬金。警方隨後拘捕另外4名被告，分別同涉使用個人或公司銀行戶口處理黑錢，並發現肖娜容的電話號碼，與吳麗沙所指「容姨」的電話號碼相同，而王良海則在警誡下承認曾用肖娜容的戶口處理匯款9次。控方另指，當中只有肖娜容及王良海曾向警方登記成為匯款代理人。

控方表示，除了陳麗霜，其餘4名被告均持有一至兩間公司，稅務局文件顯示4人為公司報稅時，均表示公司是零收入。案件今續。

【案件案件：HCCC407/16、196/17】