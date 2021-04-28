涉逼口交非禮5歲女 無業男天水圍被捕

母友人帶往補習先行離開 女童流連商場

警方稱，5歲女童前日中午由母親一名朋友帶到天澤商場準備補習，該朋友臨時有事，安排女童自行乘坐升降機到補習社，自己則在升降機大堂離去。女童未有按時到補習班補習，獨自在商場內流連近1小時。

補習社見女童未有按時出席，已即時通知家長。家長先到補習社了解，並在附近尋找女童。至下午1時15分，一名男子向女童訛稱可帶到公園遊玩，並誘騙到附近俊宏軒一個傷殘人士廁所內，非禮她及強迫口交。男子事後逃去，女童返回補習社，將事件告知家長，家長報案。

警查疑犯是否涉同類案件 另查疏忽照顧

警方接報後感事態嚴重，探員通宵翻查閉路電視，並鎖定一名疑犯。昨日警方在天水圍區內拘捕一名30歲無業余姓男子，涉嫌非禮，他在警誡下承認自己曾非禮女童。男子犯案時戴眼鏡、身穿T恤、短褲、白鞋及白襪，警方正調查他是否涉及其他同類案件，並調查案中是否有人疏忽照顧兒童。案件交元朗警區刑事調查隊第13隊跟進。

元朗警區助理指揮官（刑事）歐陽肇剛表示，疫情下學校縮短上課，不少學童出外參與不同課程，或在商場公園等地流連。他提醒市民應時刻照顧兒童安全。