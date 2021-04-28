智慧出行5路口測試 感應車龍調節綠燈長短

明報記者 林穎茵

2017年的《智慧城市藍圖》提出於路口設置實時交通燈號調節系統，目標今年內試行。該系統透過收集路口實時交通流量，自動調節最理想的紅、綠燈分配時間，減少行人或車輛不同道路使用者的等待時間。

荔景去年11月起試用

區議員：曾見兩車線同時綠燈

裝設於荔景敬祖路念祖街交界的系統去年11月啟用。路口鄰近學校及屋邨，設有3組偵測交通的雷達感應器，以及7組偵測等候過路的行人熱能探測器。葵青區議員蔡雅文表示，收集到街坊意見，認為系統可紓緩繁忙時間車龍的問題，但行人等候過路的時間未見明顯減少。

蔡雅文表示，他曾於去年底目擊該路口兩條行車線同時綠燈，經過車輛大聲響號，險釀意外；又稱系統今年1月行車道交通燈長時間紅燈。他近日再發現當3個路口同時出現車龍，每個路口獲分配的綠燈時間縮短，「每次只容一兩架車過，好快轉燈，反而更擠塞，疏導不了交通」。

運署：保險系統不容同時綠燈

運輸署發言人回應，承認曾於今年1月初派員實地測試期間出現較長紅燈時間，已知悉車輛擠塞，正優化綠燈分配時間設計；署方又表示，系統設有故障保險系統，不會容許或出現兩個可能有衝突的行車方向同時綠燈。

除荔景路口，深水埗長沙灣道與欽州街的十字路口交通黑點亦有裝設系統，長沙灣道往旺角方向設「巴士專線」可轉入欽州街，運輸署表示該路段過往曾出現沒有巴士時段，導致綠燈時段未能有效分配，冀裝設實時交通燈號調節系統，在路口設兩組偵測交通的雷達感應器，以調節最理想的綠燈分配。運輸署副署長邱國鼎曾形容，該路口為5個試點當中最複雜、最難做，是先導計劃中測試的「終極目標」。

本報記者曾與深水埗區議員李炯實地觀察，發現巴士右轉的綠燈時間約10秒，其間其餘3路口紅燈，料系統可調配綠燈10秒。李炯說，路口附近多個公共設施及商場，如長沙灣政府合署、西九龍中心等，而欽州街盡頭近南昌站近年住宅增多，增加交通負荷，路口長期繁忙，質疑系統是否可在人多車多路口「偷」來綠燈時間，亦擔心測試期間因系統未成熟釀成意外。

運輸署發言人表示，會在測試期間派員實地觀察，確定穩定性後才進一步將系統切換到全日運作模式。