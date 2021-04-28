首回應總會涉犯聚 童軍總監認不足：會檢討

【明報專訊】香港童軍總會接連被揭發在疫情下舉行數十人出席的行政人員畢業聚餐和總監榮休宴，惹來民政事務總署調查，或會通緝及檢控有關人等。童軍總會香港總監劉彥樑首次回應事件，近日在總會網頁發文，稱事後看來畢業晚餐可延後或取消，「明白當日安排確有不足之處」，會檢討及從中學習。至於總監榮休宴，他認為是私人聚會而非總會活動，但事件在童軍中心發生，並有童軍以私人身分出席，總會非常關注，期望童軍成員時刻謹記遵守防疫措施。他表示會盡力配合政府調查，日後有進展或結論會再交代。
認同畢業聚餐可延後
晤辭職明志領袖 稱尊重珍惜
劉彥樑亦回應童軍總會領袖訓練學院助理總部總監（教育）黃偉俊因上述事件而辭職明志一事，他表示對此感到十分遺憾和痛心，又稱一直非常尊重及珍惜每名領袖和成員，希望他們能繼續參與，薪火相傳，他已與黃會面了解其看法，讓對方知道總會十分重視領袖的意見。黃偉俊日前在facebook上載撕爛委任書的圖片，稱不滿總會高層在處理限聚活動時嚴人寬己，「恥與為伍」。
本報上月報道，九龍城民政事務專員蔡敏君於上月27日晚，出席在童軍中心舉辦的行政人員高級訓練班畢業聚餐，當時至少五六十人參與，警方即場調查後稱沒發現有人違反「限聚令」，總會當時稱，童軍中心不屬相關法例所指的公眾地方。兩周後，《蘋果日報》報道童軍總會前九龍地域副地域總監（常務）余煥懷，在童軍中心總監俱樂部中菜廳舉行榮休宴，筵開34席；童軍總會當時回應稱是童軍成員的「私人社交活動」，毋須向總會報告，故無資料可提供。民政事務總署翌日指出，活動涉違「限聚令」及餐飲處所防疫規例。