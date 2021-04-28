首回應總會涉犯聚 童軍總監認不足：會檢討

認同畢業聚餐可延後

晤辭職明志領袖 稱尊重珍惜

劉彥樑亦回應童軍總會領袖訓練學院助理總部總監（教育）黃偉俊因上述事件而辭職明志一事，他表示對此感到十分遺憾和痛心，又稱一直非常尊重及珍惜每名領袖和成員，希望他們能繼續參與，薪火相傳，他已與黃會面了解其看法，讓對方知道總會十分重視領袖的意見。黃偉俊日前在facebook上載撕爛委任書的圖片，稱不滿總會高層在處理限聚活動時嚴人寬己，「恥與為伍」。

本報上月報道，九龍城民政事務專員蔡敏君於上月27日晚，出席在童軍中心舉辦的行政人員高級訓練班畢業聚餐，當時至少五六十人參與，警方即場調查後稱沒發現有人違反「限聚令」，總會當時稱，童軍中心不屬相關法例所指的公眾地方。兩周後，《蘋果日報》報道童軍總會前九龍地域副地域總監（常務）余煥懷，在童軍中心總監俱樂部中菜廳舉行榮休宴，筵開34席；童軍總會當時回應稱是童軍成員的「私人社交活動」，毋須向總會報告，故無資料可提供。民政事務總署翌日指出，活動涉違「限聚令」及餐飲處所防疫規例。