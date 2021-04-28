天水圍醫院智慧手術室推3招 AI「侍候」家屬

新界西醫院聯網麻醉科及手術服務部顧問醫生林嘉雯表示，天水圍醫院今年5月將推出3項智慧手術室技術，包括射頻識別臨牀樣本追蹤系統、以內聯網通訊系統HA CHAT建立「手術室協調中心」、人工智能聊天機械人（AI Chatbot），期望減輕人手負擔，集中精力照顧病人。

射頻標籤追蹤樣本瓶

通訊平台召醫生做手術

林嘉雯說，疫情前新界西醫院聯網每年平均完成1.95萬宗手術，平均每周處理147個臨牀樣本，每當病人轉去另一間房，護士就要檢查一次樣本瓶資料，整個過程平均花20分鐘，確保準確及沒有遺漏。她說，樣本瓶將被貼上射頻識別標籤，而天水圍醫院在手術室、復蘇房等安裝10個射頻天線，每個價值逾1萬元，並設儀表板監察樣本瓶去向，減少檢查時間，未來此技術亦可用於追蹤手術儀器及病人。

以電話通知醫生進入手術室預備亦十分耗時。新界西聯網每年平均錄得3.1萬個上述電話，護士等候醫生回覆的時間可長達8分鐘。天水圍醫院將試行在內聯網通訊系統HA CHAT建立「手術室協調中心」，用電子通訊通知醫生可以進入手術室預備做手術，若醫生已閱讀信息，會出現兩個剔，而醫生亦可在儀表板上見到手術室狀態，省卻聯絡時間。

聊天機械人助家屬實時知手術進度

另外，新冠疫情下醫院暫停家屬探病，醫管局加快推出人工智能聊天機械人，讓家屬了解病人手術進度。林嘉雯稱，該程式稱為「智慧諮親」，家屬獲病人授權後，可獲得特定二維碼查看病人手術進度，程式會接近實時顯示病人手術中或完成手術等狀態。

至於何時擴展至其他醫院及聯網，林表示在天水圍醫院試行上述技術3個月後，會參考數據，再作決定。