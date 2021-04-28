港珠澳橋驗石屎造假案 律政司申12人加刑

原審法官李慶年早前就被告余維德、李詠暉、陳銳鏗、姚宇峰、葉德杰和郭文輝的犯案時段和造假文件數量，判他們囚3個月至兩年不等。至於被告李志勤、陳志成、薛家俊、吳汶鴻和張嘉明，李官認為他們犯案時間較短，部分人只涉一份造假文件，犯案時間只有一天，判處緩刑或社會服務令。李官另認為被告謝德禮犯案雖長達兩個月，涉19份假文件，但接受他受抑鬱症影響，判處緩刑。

稱原審按造假文件數量大幅減刑 不合比例

代表律政司的副刑事檢控專員譚耀豪指出，觀乎原審裁決，本案屬「貫徹持守」的詐騙模式，所有被告更有共同犯案目標，判刑卻集中衡量每人所涉造假文件的數量等而大幅減刑，做法不恰當和不合比例，認為各被告入職一至兩個月後便開始參與涉案詐騙。

答辯方表示，部分被告入職時間較短，甚至在上司指示下犯案，認為他們的參與程度較低，目前亦沒證據顯示大橋因本案造假而出現安全問題。上訴庭副庭長楊振權一度反駁，假如大橋因本案造假衍生安全問題，量刑起點將以4、5倍起跳，形容大橋耗資數以百億元，建造時間長達10年，「好難有案件嚴重過呢件」。

【案件編號：CAAR5/19】