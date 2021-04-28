訛稱代辦大嶼禁區紙騙財 5人被捕 呃完再勒索 17人共損失12萬

事主包括會計師工程師

網絡安全及科技罪案調查科科技罪案組總督察戴子斌表示，警方近日接獲多宗報案，稱有詐騙集團於去年9月至今年2月期間在社交平台等發帖，在網上提供代辦大嶼山禁區紙的一條龍服務，索價6000至1萬元不等，並要求對方存款到「傀儡戶口」。當事主存款及提交身分證號碼、車牌、行車證等資料後，騙徒便不知所終。有事主匯款後更遭對方勒索更多金錢，揚言會傷害事主。

收款後失蹤 傀儡戶口洗黑錢550萬

案中17名受害人報稱任職會計師、工程師、職業司機、商人、建築工人等，合共損失約12.8萬元，其中一名54歲男建築工人損失11,100元。警方經調查後，於前日及昨日分別拘捕3男2女（28至39歲），他們涉嫌以欺騙手段取得財產、勒索及洗黑錢，部分人有黑幫背景，其中一名女子已獲准保釋，其餘男女昨日仍被扣留調查。行動中，警方檢獲5張提款卡、7部手機及流動裝置。根據「傀儡戶口」帳目，該詐騙集團另涉網上購物騙案及借用他人戶口洗黑錢，相信於過去半年曾清洗逾550萬元黑錢。