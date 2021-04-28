非辦公時間無職員駐場 清晨赴自助健身室 男子槓鈴壓胸命危

職員發現報警 非辦公時間用CCTV監察

事發於昨日清晨6時半，41歲姓王男子到上水天平商場一間24小時營業的健身室鍛煉，被職員發現昏迷不醒，救護員到場把事主送北區醫院搶救，至昨晚情况危殆，案件列作「有人暈倒」處理。據了解，王事發時正使用槓鈴鍛煉，疑遭槓鈴壓胸致暈倒。場內一部多用途的「史密夫機」昨日暫停使用。

涉事健身室24/7 Fitness為一間24小時營業的連鎖自助健身室，除辦公時間（周一至六中午至晚上9時，周日中午至傍晚6時）外沒有職員駐場，在非辦公時間，職員主要透過閉路電視監察健身室內情况。本報昨向24/7 Fitness查詢，至截稿前未有回應。

有健身教練指出，「史密夫機」可作推胸、深蹲或硬拉等動作，槓鈴被固定在安全架上的軌道，只可上下移動，靜止時可將槓鈴擱在安全架上，難度較徒手舉槓鈴為低。他說，事主被槓鈴壓胸，估計他當時正躺在健身椅上推胸，或因槓鈴過重出事，呼籲健身者視乎狀態，量力而為。

教練籲量力而為 學者倡結伴照應

浸會大學體育、運動及健康學系副教授雷雄德表示，槓鈴屬常用的訓練器材，除健身外，復康治療亦會用上，健身時槓鈴加上鐵餅重量過百磅，一般會設有安全架預防壓着用家，不是高風險運動。他認為24小時健身室用意良好，可滿足不同時間下班的人健身，但因大多數時間沒有教練及職員駐場，健身者宜結伴同行，或與其他健身者互相照應，同時避免「空肚做gym」，下班後若「全身散晒」，應選擇較輕鬆的鍛煉，筋疲力盡時亦應避免用力閉氣「谷多下」，以避免意外發生。