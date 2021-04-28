逾百內地人墮倫敦金騙局 損失2.3億

27厘回報利誘 警拘7人

警方商罪科前日搜查本地投資公司位於中環及長沙灣的辦事處，以及全港多區住宅，拘捕5男2女（35至76歲），包括公司負責人、董事及銀行戶口持有人，其中一人為法籍港人；檢獲一批電腦、手提電話、銀行紀錄、公司文件及83萬元現金，並已凍結7700萬元資產。

商業罪案調查科訛騙案調查組總督察陸振中表示，警方早前接到兩名本地律師報案，其代表的共116名內地人事主於2013至2018年間墮入投資騙局，共損失2.36億港元，損失最多的60餘歲貿易公司經理於兩年內損失1300萬元。

案件涉及一間本地註冊金融公司及一間內地註冊資產管理公司，警方聯絡所有事主及調查涉事公司資料，該詐騙集團在新冠疫情爆發前利用一間內地註冊資產管理公司作代理，在內地舉辦多次投資講座，聲稱有低風險高回報及保本倫敦金投資計劃，以13至27厘保障全年回報引誘事主投資，同時誘使事主簽署授權書，把網上投資戶口登入資料交予中介管理，及把投資款項交由中介存入本地投資公司戶口投資，由中介全權操控其戶口作倫敦金買賣。

事主上當後，其投資戶口出現大量不尋常的高槓桿交易，金價即使輕微變動亦令投資者損失慘重；部分事主的戶口於金價沒有變動下出現大量高頻率交易，致使事主損失大量交易行政費用；此外，部分投資戶口更出現「高位買入、低位賣出」此不符投資邏輯的交易，令事主於短時間內損失所有本金，惟中介僅告知事主投資全數失利。