修入境例今復二讀 質疑處長權力大 鄒幸彤憂「鎖港」 促主體寫明只管入境

港府重申不阻居民出入境

相關法案委員會委員、工聯會陸頌雄批評有民主派「死心不息」，繼續找空子製造恐慌，強調條例是針對假難民、酷刑聲請的問題。保安局早前三度出稿澄清修例是為改善免遣返聲請的程序，港府昨日再回應重申，香港居民的旅行和出入境自由受《基本法》保障，今次條例草案符合《基本法》，包括有關人權的條文，指無必要修改，訂明只適用於入境航班，或在主體法例說明有關權力不會對香港居民，以及有權進入並留港人士的權利造成任何影響。

鄒幸彤稱，不接受政府的解釋，指出若政府在主體法例已說明授權予入境處長，「權力給了處長，之後就無法限制他用此權力」，日後入境處長幾乎有「無限權力」。

公民黨秘書長、大律師梁嘉善稱，《基本法》列明港人有出入境自由，若政府稱不會應用在港人，應在條例寫明，「無謂若干年後出現大家不願見的事發生，先回看當年官員說法來爭拗」。民主黨主席羅健熙亦認為，政府應在條例說明什麼情况下入境處長可用權，政府既然一再出稿澄清與出境無關，「便應做個修訂，有幾複雜？」

審核聲請 團體憂削程序公義

團體Justice Centre Hong Kong發聲明，籲立法會考慮條例草案有關免遣返聲請審核機制引起的人權憂慮，例如：草案中有關授權當局為免遣返聲請人的法律程序指定語言的建議，將會削弱程序公義；擴大使用入境羈留有可能構成無理拘留；現存的入境羈留機制已面對眾多問題等。