回應查冊案 林鄭：意願良好都要依法

港台工會：查冊一再被抹黑

真相難大白

林太昨日在開行政會議前見記者，被問到蔡玉玲案判決會否影響新聞自由時說，過去一段長時間，有人不斷在香港、學校散播「違法達義」，「某程度上就是說只要你認為是為了公義，你就可以違反法律」，她認為這是完全違背了法治精神。

她稱，儘管很尊重言論自由，對傳媒的專業非常認同，但如果法律不容許，都要依法辦事，「傳媒機構是否可以有一些特別的對待，一般來說是不應該有的」。但她提到在修改選舉制度有關選民登記的查冊，政府將傳媒等同參選人一樣可以查閱選民登記冊，有別於對一般市民。

另外，有建制派近日促政府收回大律師公會的監管權力，中聯辦日前形容大律師公會主席夏博義（Paul Harris）為「反華政客」；林太回應稱，公會是自我監管的團體，按其規章運作包括選舉主席，現階段政府未看到干預的需要，但若有人投訴或出現大律師公會不依據本港法律行事，政府則須採取行動。