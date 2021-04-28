港聞

港聞二

聲援內地異見者 堅持「結束專政」原則

【明報專訊】社民連及支聯會成員昨日遊行至中聯辦，聲援內地政治犯。支聯會副主席鄒幸彤（右二）表示，會堅持支聯會「結束一黨專政」的原則，稱支聯會已堅持這原則超過30年。

上 / 下一篇新聞