支聯申六四集會 康文疫情為由停處理 「結束專政」口號會否違國安法？ 林鄭：應尊重中共

第二年不處理支聯申請

支聯會昨就六四集會、長跑及遊行共3項活動，向警方入紙申請不反對通知書。該會此前已向康文署提出於6月4日借用維園舉行集會，但康文署昨回覆查詢表示，因應疫情，暫停處理轄下免費康體場地作非指定用途活動的預訂申請，即不處理支聯會租場要求。這是康文署連續第二年以疫情為由不處理支聯會的申請。

林鄭月娥昨在開行政會議前見記者，被問到支聯會「結束一黨專政」口號會否違反國安法，她說應尊重執政的中國共產黨，「大家能看到國家在共產黨領導下，在這幾十年的起飛和為人民帶來的美好生活……至於不尊重到什麼地步會違法，就要看我剛才所說的法律、證據、行為等」。

鄒幸彤：紅線飄移難料違法否

有傳媒日前引述消息稱，警方擬以疫情為由拒絕支聯會申辦六四集會，支聯會秘書蔡耀昌昨向警方申請集會不反對通知書，被問可有後備方案，他稱不揣測傳聞。支聯會副主席鄒幸彤表示，支聯會一定會舉行六四悼念活動，並會堅持「結束一黨專政」的原則，反問「林鄭、建制派的立場，是否認可目前的政權是一黨專政？共產黨自己也沒這樣說」。她形容港區國安法「飄忽」，只能按原則行事。

楊艾文：無鼓勵行為 不違法

港大法律學院副院長楊艾文認為，單純呼籲「結束一黨專政」並不違反國安法，因無鼓勵違法行為，他稱國安法不以思想入罪，亦非旨在把發表意見刑事化，但舉例，如呼籲破壞中聯辦以達至「結束一黨專政」便屬違法。至於參與六四集會是否違國安法，楊說只要集會經批准，且沒出現其他犯罪風險，他認為參加者不會違法。

另外，民陣前日被指涉違《社團條例》，以社團形式運作但沒依例申請註冊；社團事務主任要求民陣於下月5日前提交收入來源、開支及用作接收資金等資料。民陣召集人陳皓桓昨稱暫無回應。

林太昨稱不評論個別個案，但相信警務處按法律採取行動。她引述律政司長鄭若驊的網誌文章，稱政府保障市民的言論、集會、結社等自由，但這些自由依法受到限制，因要尊重和維護其他人的權利，亦要保障社會的秩序和穩定。

楊：執法更嚴 民陣或被禁

《社團條例》第5條訂明，任何本地社團均須於成立後一個月內申請註冊或豁免註冊，否則一經循簡易條例定罪，首次定罪可罰款1萬元，其後再定罪可罰款2.5萬元、監禁3個月。楊艾文稱，如團體並非單純宗教、康樂、慈善等性質，則有可能被要求註冊，政府可因組織與外國政治組織有聯繫等理由而拒絕有關申請；如被定義為非法社團，則構成刑事罪行。民陣雖已運作一段長時間，楊稱執法機關以往或較寬鬆，但目前似乎執法較嚴格。他認為民陣有可能被禁止運作。