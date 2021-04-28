公醫假期補水被徵稅 梁家騮上訴得直 官:性質同補假

梁：早已交款 非作「測試案件」

本案上訴人為梁家騮，答辯人為稅務局長。稅務局回覆本報查詢表示尊重判決，會詳細研究判辭以考慮是否跟進。

昨早未有裁決時，梁家騮於庭外表示，稅局把他獲得的賠償計算於2012/2013年的薪俸稅中，他早已繳交該筆稅款，已忘記實際稅款。他又強調本案並非「測試案件」，據他所知，獲得賠償的醫生中亦只有他就稅項上訴。

官：稅局同意補假毋須繳稅

高院法官陳健強在判辭表示，本案爭議點在於稅務上訴委員有否將梁家騮就休息日及法定假日工作所得的補償金，錯誤裁定為屬於《僱傭條例》所指受僱工作所得的收入。

稅局一方稱補償金應視作僱員收入，情况如醫管局邀請梁家騮列席觀賞局方主辦的慈善足球賽，梁因而損失一天假期，事後的假期補償金雖不會被視為因工作取得，但仍可當成受僱下的收入。

陳官不認同局方看法，指出補償金本質是為了賠償梁家騮所損失的休息日或法定假期。陳官認為，不是每筆由僱主向僱員支付的費用，均為僱員因受僱工作所得的收入。而且局方亦同意以補假形式補償休息日毋須納稅，陳官認為金錢或補假補償只是形式上不同，故裁定梁家騮上訴得直，毋須就補償金繳稅。

公醫協會：

倘醫護可按本案追稅 會製指引

香港公共醫療醫生協會會長馬仲儀表示，十分歡迎裁決及感激梁家騮的付出，協會的法律團隊將研究判辭及徵詢專業人士意見，若其他當年受影響的公立醫院醫護人員可按本案追稅，會製作指引讓他們跟隨，並希望稅局設立方便處理員工追稅的途徑。

馬仲儀透露，當年她亦獲約10萬元賠償；由於賠償金額因工作崗位、年資等而定，相信受影響員工如追稅亦可取回一筆為數不少的稅款。她又表示，因醫管局一直將員工所有收入，包括津貼、實報實銷使費等一併報稅，才會出現此情况，並舉例現時隔離員工住酒店的津貼亦因須繳稅，或有員工要「倒貼」。

【案件編號：HCIA3/20】