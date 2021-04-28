疑遭父虐兩入院 醫生：死者只懂兩字對答

何醫生稱，由2012年至死者入住康橋之家前（2014年12月），他一直是死者梁子駿的主診醫生，透露死者哥哥曾在2004年遭父親虐待，一度獲安排離家生活。2014年7至8月，死者分別因疑遭父親虐待而兩度入住東區醫院，院方斷定死者屬高危個案，故安排入住屯門某照顧中心，惟其母親同年10月因不滿中心安排，將兒子帶回家，社康護士家訪後，認為死者不適宜住在家中，最終在12月安排他入住「康橋之家」。

醫生：未聞自殺傾向 間中會自打頭

代表死者家屬的大律師陳偉彥問何松，死者曾否有自殺念頭，何表示死者的表達能力有限，僅能以單字或兩字詞語對答。另何醫生稱從未從死者口中得悉有自殺傾向，不過死者有拍打自己頭部等自殘行為，間中會造成身體瘀傷。

死因裁判官黃偉權再問何醫生，死者能否表達一句完整句子如「我畀人打」，何松稱根據醫療紀錄並不能；又稱死者在溝通、社交及行為上都有別於常人，惟活動能力與14歲少年沒太大差異。

駐校護士：有亢奮行為如玩排泄物

死者生前就讀的香港四邑商工總會陳南昌紀念學校，駐校護士陳美儀昨供稱，死者在校有亢奮行為，如玩排泄物、破壞物品或向同學丟書包等。陳亦曾在午飯派藥時見死者撥開飯盒及吐口水。

她續說，間中會見死者四肢有無故瘀傷，「相對其他同學，瘀傷算比較多」，老師有將情况告知校方的個案社工跟進，她曾從老師口中聽到死者稱「畀人打」。