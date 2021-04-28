智障童院舍墮斃 母：子稱姑娘打 住「康橋之家」年多頻傷 引述院友指職員糞塗兒臉

子稱不願回院舍仍送返 庭上自責

死者梁子駿（終年14歲）於2016年8月23日下午不治，案發地點為葵涌禾塘咀街「康橋之家」。死者母親江月梅（56歲）昨供稱，與丈夫育有兩子，死者是幼子，2歲多時曾發燒，3歲被評為智障及有自閉傾向，6歲確診患自閉症，並被診斷為「多項弱能」。

母親續稱，由於子駿開始長大，她與丈夫均已年長，故由子駿13歲起便安排他入住殘疾人士院舍。其後在死因裁判官黃偉權提問下，她才道出「佢同爸爸有衝突」，承認如非此事，會一直在家照顧兒子。死者生前主診醫生昨出庭作供時透露，死者兩度因疑遭父親虐待入院（見另稿）。

死者母親稱，兒子換過3間院舍，2014年12月起入住康橋之家。她稱當時有社工陪同四處到訪不同院舍，「睇咗幾間，最後揀康橋」，因男生均住在同一層，「可以一眼睇晒」。當時兒子在附近的特殊學校就讀，逢星期五她會接兒子回家過周末，周一早上送他回院舍。

為子拍照留念見手臂紅 漸揭傷痕

母親供稱，2015年4月為兒子拍下一張身在康橋之家的照片留念，才首次發現「佢手臂紅咗」，及後逐漸發現兒子身上有傷痕，於是共拍下11張照片記錄，包括手指紅腫及大髀瘀傷等（見表）。母親又稱，2015年6月兒子因發燒入院，她看到兒子「右手手腕紅咗一大撻」，兒子稱「（因為）唔瞓覺」，「（遭）鍾姑娘用鞋打打」。她又稱，2016年6月有院友向她透露「子駿畀司機（李錦全）搽啲嘢喺塊面」，母親在盤問下稱「啲嘢」是糞便。

憶姑娘曾教體罰 「好嬲」但不敢得失

代表死者家屬的大律師陳偉彥提問下，母親憶述院舍姑娘曾於2015年11月27日稱「如果佢再亂咁畫，打佢手得喇」，母親稱聞言「好嬲」，但不敢得失職員，「驚佢打多啲，但唔敢報警，報警去邊度住呢？」她又稱，一度打算將兒子接回家，不過兒子在家中「踢咗毛巾落窗邊」，丈夫則稱「遲啲先返嚟住啦」，最終將兒子送回院舍。

母親續說，於案發前、即8月12日曾接兒子回家10天，他不時會哭，兩度稱「唔返李姑娘度」、「嗰度冇玩具玩，唔開心」，惟最終她在22日送兒子回院舍，翌日發生墮樓身亡事件。死因研訊主任問，死者曾否提過自殺，死者母親稱「梗係冇，邊識咩自殺」。聆訊今續。

【案件編號：CCDI-474/16】

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676