【Emily】《不割席》落選 最佳紀錄短片導演：香港示威者不會被遺忘

【明報專訊】今年未有香港電視台轉播嘅奧斯卡頒獎禮,備受港人注目,皆因講述前年反修例風波嘅短片《不割席》(Do Not Split)有份角逐。《不》最終鎩羽而歸,不過憑住Colette獲頒最佳紀錄短片嘅導演Anthony Giacchino致謝時,就提到其他入圍作品,佢話紀錄片令當中人物嘅記憶、勇氣同堅韌,包括也門嘅無辜兒童、香港嘅示威者等等,都唔會被遺忘(...the innocent children of Yemen and the protesters in Hong Kong are not forgotten.)。