【Emily】《不割席》落選 最佳紀錄短片導演：香港示威者不會被遺忘

Colette由英國《衛報》發行，去年11月為紀念紐倫堡審判75周年而喺該報網站及YouTube頻道上架。該片講述二戰時曾加入法國反抗軍嘅Colette，去到其兄長遇害嘅集中營，過去佢一直拒絕踏足德國，但一名年輕歷史系學生改變咗佢嘅想法。

對於Anthony Giacchino嘅感言，因反修例運動而成立嘅「攬炒團隊」喺Twitter表達恭喜，並感謝《不割席》導演Anders Hammer，令「香港人」可以喺奧斯卡歷史上留下印記。

「趙婷」成禁語 羅冠聰嘆「郁吓就辱華」

除咗紀錄短片，唔少人都關注奪得最佳電影、最佳導演及最佳女主角嘅《浪跡天地》，導演趙婷曾因為喺訪問中話中國充斥謊言而被批「辱華」，噚日微博等社交媒體上，「趙婷」亦成禁語。立法會前議員羅冠聰慨嘆，「郁吓就『辱華』，呢個『大國』真係自卑得可憐」。另一前議員梁繼昌就形容《浪跡天地》係一部好美國嘅電影，大讚趙婷同另一著名導演李安各自精彩，「前途無可限量」。