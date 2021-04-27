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2021年4月27日星期二
港聞二
指民陣違社團例 警索帳戶收入資料 另問就人權狀况函聯國原因 陳皓桓：尋法律意見
支聯會申六四集會不反對通知書
助理廣播處長請辭 港台兩月走5高層
稱選民冊新制存漏洞 謝偉俊倡再收緊可閱者
快必煽動案申終止聆訊被拒 官：未證審訊不公濫用程序
元朗鼠患監察器 AI分析熱能
稱身體問題 李慧玲封咪
通識試無政治題 考生：早料到 教師稱程度淺 聯會指議題廣度不足
選答題考網絡資訊 教師：辨真偽有意義
1強檢考生缺席 「隔離試場」兩人應考
稱加價後仍蝕 新巴城巴料逾1/3港島線需重整
青年涉拆國旗 控方：曾認因「型」犯案 否認4控罪 辯方：將爭議與警會面紀錄
涉理大助逃走 21拒保者再被捕
認民建聯議辦縱火 14歲男稱一時貪玩
7人控沙田警署外集結 助理工程師認罪
唐狗殯儀館外遭撞斃 飼主設靈悼念盼司機道歉
話你知：交通例未涵撞貓狗意外
劏房租管目標明年首季實施
偷僱主118萬元名表首飾 菲傭囚兩年
尊子漫畫
【Emily】《不割席》落選 最佳紀錄短片導演：香港示威者不會被遺忘
【Emily】人權新聞獎 明報再膺一人一票最佳圖片獎
【Emily】話池水現泡沫 觀塘噴泉關閉清潔
【Emily】黃大仙祠財神宮 畀100元可為神像貼金
【Emily】改建荃灣海濱公園 康署擬引入嬉水沙池區
尊子漫畫
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【明報專訊】（請看附圖）
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