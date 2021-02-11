偷僱主118萬元名表首飾 菲傭囚兩年

服務僱主25年 稱家人病重財困

被告Edarlyn Arcalas Emperador（51歲）承認2020年4月6日至8月6日，在何文田半山壹號一單位偷竊女子梁賀欣的財產，包括8隻手表、5條頸鏈連吊墜、12對耳環、6個吊墜、4條頸鏈及8両金粒。

根據案情，被告自1996年於事主家中任職家傭。去年8月3日，事主未能找到自己的金色「勞力士」手表，繼而發現其他名表和珠寶首飾不翼而飛，包括3隻「百達翡麗」手表、1隻「伯爵」手表、1隻「羅傑杜彼」手表、1對「愛馬仕」耳環、1條「羅傑杜彼」頸鏈和8両金粒。

事主3日後與被告對質，被告承認偷竊。警方到場，於一個密實袋發現6張總金額約14萬元的當票，並從被告褲袋搜出金色「勞力士」手表。警方經調查，發現被告另典當金銀色的「勞力士」手表、金色「華爾頓」手表、8條頸鏈、11對耳環、6個吊墜，物品總值逾118萬元，大部分已尋回。

辯方求情稱，被告獨力養育5名子女，家人有重病，令她多次借款，承受債務問題，亦曾向僱主借款約9萬元，稱被告後來無力還款，遭僱主停止支薪。法官認為辯方部分說法缺乏證據，只接納被告因絕望而偷竊。

【案件編號：DCCC 1025/20】