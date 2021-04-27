劏房租管目標明年首季實施

田北辰倡設「起始租金」

立法會「過渡性房屋及劏房事宜小組委員會」昨討論劏房租管措施。實政圓桌田北辰表示，若政府不設「起始租金」，劏房業主有可能在立法前先抬高租金，建議政府可將租金上限定為現時應課差餉租值水平的額外三成。他並建議政府再延長「優先續租權」年期，由擬議的4年增至6年，即租客有權續租兩次。

民建聯柯創盛表示，劏房租金加幅上限訂於15%是過高，建議政府與房委會的公屋租金加幅上限看齊，同樣訂於10%水平。他續說，由政府提交法例予立法會審議至正式實施法例期間將出現「真空期」，預料屆時出現不少租戶與業主之間的爭拗，關注政府的執法安排。

運輸及房屋局主任（特別職務）陳嘉信表示，政府目標是在今個立法年度內，向立法會提交訂立劏房租務管制措施的條例草案，有信心明年首季正式實施。他稱當局正與律政司商討，將條例下的劏房定義「盡量闊一點」，但未必包括違規改建單位，以免令社會誤會政府將違規單位合法化。

對於應否設立「起始租金」，陳稱小組報告指出，同一大廈以至同一單位內的「劏房」，因坐向不同等因素，會令租金出現很大差異，若以「一刀切」方式設立「起始租金」，未必是很公道公平的方法，業主或租客亦未必同意，反而可能產生很多爭拗，而且亦需時設立上訴機制，未能達到盡快幫助劏房租戶的目標。至於租金加幅上限，他重申15%只是上限，但當局聽到議員要求調低至10%的意見，會再研究。