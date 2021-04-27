唐狗殯儀館外遭撞斃 飼主設靈悼念盼司機道歉

事發本月15日晚上約8時，大耳於大角嘴洋松街九龍殯儀館外，遭一輛白色私家車從後撞至重傷。狗主隨即將大耳送至獸醫診所治理，惟大耳留醫兩日後不治。有車Cam片段顯示，涉事司機事後一度在場了解，其後驅車離開。

狗主明哥昨早於九龍殯儀館外設祭壇悼念，置有紙紮「大耳豪宅」、狗糧、玩具、鮮花等物品，眾街坊亦撰寫悼文，提及大耳是街坊心中無價寶，「其他狗狗永遠取代不了你在我們心中的地位」。大耳遺體昨午約3時於元朗寵物善終火化，明哥其後將大耳骨灰帶回祭壇臨時存放。

14歲「大耳」 區議員函警促跟進

油尖旺區議員曾自鳴表示，大耳原主人因故未能繼續飼養牠，輾轉交予殯儀館職員明哥接手，牠隨後一直在殯儀館附近成長。曾自鳴說約4年前認識大耳，牠性格溫馴、不會撩事鬥非，知悉大耳離世後，感到難過。他稱肇事司機意外後未有道歉便離開，做法相當差，「明哥一直想低調，只想司機出來道歉」。惟至大耳出殯，司機仍未與明哥聯絡，遂於前日去信警方要求跟進是否涉及殘酷虐待動物或不小心駕駛等。

曾自鳴認為，貓狗被撞斃意外非偶爾發生，政府要有確切行動避免同類意外；政府早前建議修訂《道路交通條例》，規定司機撞倒狗或貓時必須停車，惟至今仍未審議，他對此感費解，「動物權益大家都關注，唔應該懶懶閒」。

街坊致祭：司機應承認責任

街坊黃小姐昨午帶同狗玩具到場向大耳致祭，她說大耳一直陪伴街坊生活，是有靈性的朋友，對事故感難過，「無正常途徑畀番個公道佢……𠵱家佢走咗，都應該要畀個尊重佢 」。另一街坊鄭女士說，大耳在大角嘴一帶生活多年，早視牠為街坊，「好似人咁」。她認為涉事司機須承認責任，「動物都係生命，道歉都要啦」。