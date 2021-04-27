7人控沙田警署外集結 助理工程師認罪

被告楊基樂（24歲）昨承認非法集結罪，獲准繼續保釋候判。其餘6人不認罪受審，依次為區嘉偉（25歲）、李子豪（26歲）、葉盛富（22歲）、蔡承志（23歲）、何皓賢（25歲）及林嘉慧（19歲），同被控參與非法集結。區及葉另涉無牌管有一個無線電收發器；區及林各被控管有激光筆；區另涉在沙田禾輋邨順和樓外襲擊警員楊竣然。

時任沙田警署軍裝巡邏小隊第一隊指揮官的女督察潘小宇供稱，當日與兩名警員在警署3樓平台觀察，至晚上11時許，有約120名黑衣人分別在警署正門、附近天橋、對出的禾輋街及豐順街交界聚集辱罵「死黑警」等，有人向警署照藍綠色激光及擲物。由於人數不斷上升，多次警告無效後，遂發射3枚催淚彈驅散。

另外，主審裁判官崔美霞昨出入時一拐一拐，左手持拐杖輔助步行，裁判官桌前特意加設一張增高摺枱，崔官全程站立，聲線柔弱。

【案件編號：STCC 1188/20】

（反修例風暴）