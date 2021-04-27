7人控沙田警署外集結 助理工程師認罪

【明報專訊】前年8月12日，有示威者在沙田警署外聚集，7人被控非法集結等罪，案件原定上周在沙田裁判法院開審，惟負責審理的裁判官崔美霞一直抱恙，押後至昨日開審。其中一名任職助理工程師的被告承認非法集結罪候判。當日警方小隊指揮官供稱，發射催淚彈後，大部分黑衣人已散去，其後有身穿不同顏色衫的人在警署外行人路叫囂，認出幾人曾出現在早前聚集的黑衣人當中。
被告楊基樂（24歲）昨承認非法集結罪，獲准繼續保釋候判。其餘6人不認罪受審，依次為區嘉偉（25歲）、李子豪（26歲）、葉盛富（22歲）、蔡承志（23歲）、何皓賢（25歲）及林嘉慧（19歲），同被控參與非法集結。區及葉另涉無牌管有一個無線電收發器；區及林各被控管有激光筆；區另涉在沙田禾輋邨順和樓外襲擊警員楊竣然。
時任沙田警署軍裝巡邏小隊第一隊指揮官的女督察潘小宇供稱，當日與兩名警員在警署3樓平台觀察，至晚上11時許，有約120名黑衣人分別在警署正門、附近天橋、對出的禾輋街及豐順街交界聚集辱罵「死黑警」等，有人向警署照藍綠色激光及擲物。由於人數不斷上升，多次警告無效後，遂發射3枚催淚彈驅散。
另外，主審裁判官崔美霞昨出入時一拐一拐，左手持拐杖輔助步行，裁判官桌前特意加設一張增高摺枱，崔官全程站立，聲線柔弱。
【案件編號：STCC 1188/20】
（反修例風暴）
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