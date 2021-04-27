認民建聯議辦縱火 14歲男稱一時貪玩

認罪的被告現年15歲，被控於2019年11月17日在粉嶺華心邨華勉樓地下2號舖，燒毁一幅2米乘3米的牆壁、兩塊告示板、一把抽氣扇及兩部閉路電視；另於同月23日在同地燒毁2米乘3米的牆壁。控方案情指出，少年與另一男子於第二次縱火時被捕，警員在少年身上搜出一對白手套及一條黑頸巾，少年在警誡下承認犯事，並稱只是「一時貪玩」。

求情盼給機會進修照顧病母

辯方求情時引述少年的求情信稱，少年現已感到後悔，希望向姚銘道歉，亦希望法庭給予機會令他可修讀汽車維修課程及照顧患病的母親；此外，被告願意賠償所有損失共15,500元。

社工系學生缺席聆訊 官頒拘捕令

同案另一被告李欣樺昨缺席聆訊，辯方稱今年4月13日與李最後一次會議後便無法聯絡他，而李的母親亦因兒子失蹤，於4月18日報警。法官練錦鴻遂向李發出拘捕令，並充公其3萬元保釋金。

【案件編號：DCCC 627/20】

（反修例風暴）