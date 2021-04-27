青年涉拆國旗 控方：曾認因「型」犯案 否認4控罪 辯方：將爭議與警會面紀錄

被告黃卓禮（23歲）否認全部4罪。辯方表示，將會爭議被告向警方錄取的會面紀錄。4項控罪指他於2019年9月1日，在東涌游泳池內損壞屬於香港政府的一個閉路電視鏡頭、連同他人公開並故意以焚燒方式侮辱國旗，另在東涌游泳池對面企圖用火損壞橫額、雜物，以及用火損毁水馬。

控方：被告爬旗杆 示威者歡呼組傘陣

控方開案陳辭指出，案發當日大批蒙面示威者進入東涌游泳池，被告先向旗杆旁的一部閉路電視噴白漆，繼而爬上旗杆和拆下國旗，周圍的示威者見狀拍掌歡呼，以及圍着旗杆組成傘陣。國旗轉交兩名身分不詳的示威者後，一度被丟進垃圾桶，以及用以抹拭垃圾桶的煙灰缸等。有50人其後圍着國旗，部分人點火燒國旗。被告其後手持鐵罐，向橫額和雜物築成的路障倒汽油。路障最終沒被點火。被告後來再向一些水馬倒汽油，並當場用打火機點火，消防員最終到場將火救熄。

警誡稱僅拆旗 「交畀其他人，唔係我燒㗎」

被告5日後被捕，在警誡下說「嗰日我喺東涌行過見人摘支國旗，咁我咪埋去拆支國旗落嚟囉，之後我已經將支國旗交咗畀其他人，唔係我燒㗎」。

他後來再在3次錄影會面中承認，當日響應網上號召到機場參與公眾活動，途中看到示威者在泳池集結。被告詢問示威者有什麼可幫忙後，曾應對方要求塗污閉路電視和拆下國旗燃燒，形容自己用士巴拿敲打旗杆，使國旗滑下來。被告同時承認曾用易燃液體倒向雜物，以及將易燃液體倒向鐵罐後點火，並將鐵罐丟出去，火勢及後蔓延至水馬。

【案件編號：DCCC 181/20】

（反修例風暴）