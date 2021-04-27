稱加價後仍蝕 新巴城巴料逾1/3港島線需重整

新巴城巴稱，載客量由疫情至今仍未回復正常，參考4月數字與去年1月疫情前比較，過海及港島路線客量於早上及傍晚繁忙時段少逾一成，凌晨零時至2時少約三成。新巴城巴商務總監吳義君說，即使本月初加價，現時仍虧蝕，至於未來會否再申請加價，他稱要考慮明年初實施第二輪加價後情况，但各方面都需考慮，包括調整服務、港島人口下跌，加上路線重疊，估計超過三分之一至一半港島路線需調整或合併。

新巴城巴2019年底在香港仔隧道及瑪麗醫院實施轉乘優惠，吳義君稱日後主要希望開設接駁至轉乘點的路線，但承認香港仔隧道收費廣場路面窄，當日後有路線重組方案時要再與政府商討，是否需於其他地方設大型轉乘站，如黃竹坑。他又認為，銅鑼灣近崇光百貨對出的路段及西灣河，都有空間做轉乘點。

4新過海線 來往大圍西灣河等

新巴城巴稱，現時每日共約2400人次使用香港仔隧道及瑪麗轉乘站。南區區議員潘秉康認為，兩轉乘站宣傳不足，加上疫下班次減少，候車時間增加，令轉乘人數不多，但相信只要能節省乘車時間，乘客不會抗拒。潘又提到南區各個地方「分開晒」，不少沒鐵路覆蓋，對巴士需求大，以來往華貴邨及銅鑼灣的城巴72號為例，本月初減班後繁忙時間輪候情况較疫情前更嚴重。

另外，城巴昨起開辦4條新界過海線，於周一至周五繁忙時段分別來往大圍、荃灣、元朗新田、火炭至西灣河。吳義君稱新巴城巴很希望營辦新發展區路線；並希望盡快於啟德22M新路線採用電動巴士，現時只欠啟德郵輪碼頭的充電站；至於其他路線會否使用電動車，他說雖然電動車維修較柴油車便宜，但每輛車貴逾一倍，財政是最大的問題。