選答題考網絡資訊 教師：辨真偽有意義

該題目向考生提供兩項資料，其一取自2011年期刊文章及2019年新聞，稱網上媒體提供健康信息，有助提升公眾的健康知識和預防疾病，但不完整、不正確資訊也帶來不良影響；另一資料取自2018年期刊文章，指衛生工作人員須與社區等跨界別合作，應付全球疾病大流行。試題問考生「網絡資訊如何影響人們作出與健康相關的選擇」，以及多大程度同意「醫療專業人員在維持公共衛生方面扮演最重要的角色」。

論證醫護「角色」 須提政策

方景樂說，其大部分學生選答此題，估計因為他們「日日夜夜都面對疫症」，故較熟悉相關議題。他又說，以往公開試曾有類似題目，要求考生比較不同人員的角色，考生要提出政府政策、個人衛生意識等作比較，以論證醫療人員在維持公共衛生有「最重要角色」。

至於卷一「資料回應題」，有題目問考生試題資料如何支持「太陽能的使用有助促進中國的可持續發展」教協理事、資深通識科教師張銳輝說，以往都有試題要考生判辨資料，從當中取材以支持某一看法，惟有關題目不涉論證、表達觀點等，能力要求相對較低。