通識試無政治題 考生：早料到 教師稱程度淺 聯會指議題廣度不足

通識科倒數3屆 今年4.6萬人報考

通識科為今年DSE首個開考的核心科，約4.6萬人報考。該科設兩卷，卷一為資料回應題，有3條必答題，議題分別有關郊野公園垃圾、全球再生能源、電競活動；卷二是延伸回應題，考生三選一作答，問及網絡資訊對大眾健康選擇的影響、電子支付模式、本港文化體育投資（見圖）。

通識DSE考試題目曾有立法會選舉、示威遊行等議題，有批評指太着重政治；去年有考題討論新聞自由。教協理事、資深通識科教師張銳輝說，今年考試沒有政治敏感議題，亦迴避住屋、貧窮等「貼身」民生議題，他擔心倘日後考試朝此方向發展，學生或會花更少精力了解社會。他又說，課程文件仍有法治、政治參與等議題，若相關議題在公開試「一丁點都沒有時，是否已無法反映整個課程？」。

張銳輝：迴避貧窮等貼身議題 憂學生更不了解社會

張銳輝又說，今年考試程度較淺。他稱通識科目標是培養學生明辨思維，冀學生對當代議題建立自己看法，以往通識科公開試有一定數目高階題目以達至課程目標，惟今屆考試對學生能力要求較低，涉及批判思考、表達立場的題目非常少，「會否接近公社科較低階的課程目標？」他說今年主要考核基礎能力，對熟悉時事、具高階思維的考生或不公平。

通識聯會：低難度較難區分考生

通識教育教師聯會昨日表示，今屆試題涵蓋課程6個單元，但較側重於個別單元，如卷一較側重於能源科技與環境單元；卷二較側重於公共衛生單元，議題廣度稍有不足，而卷一提問較單一，集中於分析原因、影響及以資料論證等題目。聯會稱，試卷難度減低雖可增加學生學習興趣，但憂慮較單一的提問方式未能考核考生不同能力，或令考評局較難區分不同能力的考生，未能達至在公開考試擇優而錄的目標。

有考生省略溫習政治課題

幾名考生昨均說早預料不會有政治題。考生林同學稱，「香港發生什麼事大家都知啦」，試前他估計考試不會涉及政治題，故沒溫習相關議題。考生羅同學亦說，已預計今屆考試沒有政治題，學校老師亦提醒他們「沒什麼可能會再出（政治題）」，故備試時跳過有關課題。

對於有考生省略溫習政治議題，張銳輝說，專業的教師不是視乎考試題目決定授課內容，而是按課程教授，「明年真的再出（政治題），你（教師）沒有教，你該當何罪？」他又說，教師有使命讓學生透過此科多角度認識社會及建立理性看法。