快必煽動案申終止聆訊被拒 官：未證審訊不公濫用程序

下月如期審 申修訂控罪書同被拒

陳官裁決時強調，申請終止聆訊的門檻相當高，一般只有兩個情况：一是被告未能得到一個公平審訊，二是控方濫用司法程序，而這些情况往往非常罕見。

陳官說就本案而言，辯方認為煽動罪對言論自由的限制不合比例，牴觸《基本法》及《人權法》，屬違憲罪行，惟該說法未能證明被告無法獲得公平審訊，且違憲爭議應是審訊議題之一，可在審訊討論和爭辯，並由法庭裁斷，故本案沒有濫用司法程序的情况。

另外，辯方早前亦要求控方在控罪詳情中，列出被告構成煽動罪的一言一行，陳官稱控方不需在控罪書列出全部資料，否則會令控罪變得相當冗長，做法不符實際，最終駁回辯方申請。

被告譚得志（48歲）被控14項控罪，包括7項發表煽動文字罪及一項串謀發表煽動文字罪。

【案件編號：DCCC927、928、930/20】