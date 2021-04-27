稱選民冊新制存漏洞 謝偉俊倡再收緊可閱者

有意參選者可閱 謝：可取資料後不選

政府表示，「指明的人」包括登記於政府新聞處新聞發布系統的傳媒、參加選舉的團體或政治組織，包括曾公開宣布有意安排任何人在下一個選舉以候選人身分參選的團體。謝偉俊質疑定義過闊，團體取得資料後最終可不派人參選，認為規定存有漏洞，難防止有人故意濫用，「等於你現在想防止一些『黑記』，任何人都可以掛名是記者，然後走到前線做各種事」。

政府：確保接觸選民權利 會再考慮

政制及內地事務局常任秘書長鄧忍光回應稱，新安排除考慮有選舉歷史的人外，基於公平原則，也要顧及首次參選者，容許查閱選民登記冊，以確保他們有接觸選民的權利。鄧說條文列明部分選民資料會被遮蔽，查閱者無法看到選民全名，認為已能有效保障選民的權益。

建制派「班長」廖長江關注，新聞發布系統的登記是否嚴謹。鄧忍光表示，目前有200至300間傳媒屬系統的登記用戶，包括30間網媒，但個別聲稱「公民記者」的申請不會被接納；如有濫用情况，政府新聞處有權取消登記。

工聯會黃國健關注，政黨查閱選民登記冊的程序。鄧忍光表示，政黨代表人可向選舉事務處申請，申請人須填妥表格，聲明取得的資料將用於選舉；當局會聯絡政黨，核實申請人身分。