助理廣播處長請辭 港台兩月走5高層

周國豐家庭為由辭職

港台回覆稱，周國豐因家庭理由已向廣播處長請辭，又稱周在港台任職逾30年，港台感謝他多年服務及貢獻，至於他辭職後安排，港台會因應運作需要及根據公務員事務規例作適當人事安排。本報曾聯絡周國豐查詢，截稿前未獲回覆。

員工憂直委公務員繼任 難聘敢言者

有港台員工透露，周國豐於昨早中文台會議向同事宣布離職的消息，稱將於5月7日離開。該員工表示，周國豐早於7月離任或因離職前休假。

有員工稱周主理新聞事務有時或有較保守的傾向，但整體是合理主管。有員工憂慮周離職後政府將直接委任公務員職系的人頂替，或由內部晉升「較聽話」的人，該員工憂慮日後聘請較敢言或曾公開批評政府的人任合約員工（CAT II）時，或被高層否決。

李百全3月1日上任後建立新的編輯管理機制，由處長、副處長等高層組成9人編輯委員會檢視節目，除李百全外，副處長馮建業、兩名助理廣播處長周國豐及區麗雅等都是成員之一。李上任至今近兩個月，已有《鏗鏘集》、《香港故事》等節目播出前被抽起。區麗雅則自上周起休假，由電視部總監陳俊樂署任其職。

公共事務組走多名高層 員工恐再殺節目

上周4名政府官員空降港台，前行政署長蔡潔如出任「廣播處長顧問」，按公務員編制，其首長級職級（D6）較廣播處長（D5）高；商經局前助理秘書長張恩慈、來自通訊辦的陳志輝和黃慧賢則擔任「特別支援」的工作。

李百全上任後，電視部公共事務組多名高層辭職，包括總監王祿霞、《頭條新聞》監製廖慧玲、《香港故事》監製方曉山以及原定7月退休的高級監製薛友德，該組高層只餘副總監張詠賢仍留任，有該組員工表示，不排除更多節目如《視點31》等將停止製作或交付別組員工處理。

學者：反映方針變 「編」由政府定

中大新聞與傳播學院講師梁麗娟表示，以符合通訊局要求為理由委任相關官員入港台尚算合理，但反映港台「編採自主」的「編」已由政府決定。

對於助理廣播處長請辭，梁麗娟認為是重要指標，除電台方針改變外，亦預料港台員工晉升高層機會較微，更需視乎是否有與政府「同聲同氣」的人願意升任。