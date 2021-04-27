支聯會申六四集會不反對通知書

《星島日報》昨日引述消息稱，因疫情反覆，不宜大量人群聚集，警方預料不會批准今年六四集會。

梁耀忠將失議席

删支聯團體會員身分

另外，街工梁耀忠（圖）早前因參與「8．18流水式集會」被判參與未經批准集結罪成，判囚8個月、緩刑一年，料將失去區議員資格。蔡耀昌向本報確認，上周六（24日）晚上接獲梁耀忠短訊，稱因會被褫奪議員資格、議辦已未能運作，故通知取消其支聯會成員團體資格，但街工未退出支聯會。本報曾聯絡梁耀忠，至截稿前仍未獲回覆。

根據《區議會條例》，若區議員被判監逾3個月，不論是否緩刑，都會喪失議員資格，意味梁耀忠將失區議員資格。

蔡耀昌解釋，支聯會是團體會員制，因「梁耀忠議員辦事處」此團體原則上已不存在，刪除團體會員亦順理成章，與梁耀忠個人參與無直接關係，並說街工仍為支聯會團體成員。

蔡耀昌續稱，以往若有人失去議員資格及議員辦事處，支聯會都會詢問會否改名或退會，認為是正常處理，否則團體名單會顯得奇怪。

翻查資料，即使立法會前議員何俊仁等人未再出任議員，仍以「何俊仁辦事處」名義，在支聯會常委選舉中提名候選人。