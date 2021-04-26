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泊車App可預訂時租車位

【明報專訊】根據運輸及房屋局長陳帆去年11月在立法會會議上書面答覆議員的質詢，香港車位和私家車比例已跌至1.07的新低。有初創公司注意到車位短缺問題正惡化，3年前開始籌備，年多前推出服務，希望透過一站式的網上平台，減少駕駛者搵位泊車的困擾。

明報記者 薛偉傑

Let's Park商務經理李文顯表示，公司2018年成立，當時很多停車場營運商需要月租車位租客每個月以支票或現金繳費，或在櫃員機轉帳等。部分私人車位業主仍然用貼告示方式放租車位。至於時租車位方面，很多停車場營運商都沒有將其空車位信息即時上網，更加沒有預訂服務，要到達停車場才知道有沒有車位。

李文顯笑言，租住酒店可以用Hotels.com等多個網站，公司用了一年多來開發手機程式和網站，以及游說停車場營運商和私人車位業主在其平台上放租車位，到2019年10月正式推出服務。

Let's Park最初只有月租車位服務，但停車場營運商習慣線下運作和收款方式，要向營運商解釋，線上和數碼化有助節省人力及提高營運效率。至於私人車位業主方面，公司要同時在facebook和「宣傳易」落廣告，才物色到一些業主合作。經過一年多營運，現時Let's Park平台每個月可以保持提供200多個月租車位，租期最短1個月，最長1年；當中約九成車位來自停車場營運商，約一成車位來自私人業主。而Let's Park手機App註冊用戶約4000人。

平台每月提供逾200月租車位

至於公司的收入，有一部分來自向合作的停車場營運商和私人車位業主收取服務費，金額為租金10%。另一部分收入來自協助停車場的月租系統數碼化，令其所有車位租客可以用信用卡或「轉數快」在網上付月租。有部分停車場升級6個月後，95%租客已改為在網上付款和續租，減少人手處理工夫。

李文顯表示，公司亦為租賃雙方提供一定的意外保障，例如，若駕駛者租用的車位因颱風、水浸或地陷等各種意外，而不合適泊車時，所有預繳款項可獲退還。此外，公司亦為合作的私人車位業主提供最高200萬元意外保障金額，若因其車位租客泊車時出現意外（例如撞毀車位旁邊的柱等），車位業主可獲得補償，不用自行承擔賠償。

助停車場數碼化拓收入

今年3月，Let's Park推出時租車位服務。用戶可以透過手機App或網站預訂時租車位及付款。到了預訂時間15分鐘前，會有一個由英文字和數字組成的驗證碼傳送到App，公司稱這個驗證碼為Smart Pass（這套技術為bCODE，有些似QR Code，但分別是不會產生圖形，硬件需求較低），用戶在停車場入口處，以手機展示驗證碼，讓掃描器讀取，即可入內泊車。

由於時租車位服務推出時間較短，暫時只能提供5個停車場車位，全部位於觀塘區。這方面服務費收入（時租10%）遠不及月租車位。李文顯表示，考慮到九龍東慢慢發展成為新核心商業區，觀塘、牛頭角等一帶交通繁忙，還有不少貨車上落貨，泊車困難，未來時租車位服務優先發展九龍東。此外，正在研究將來會否增加預訂充電樁的服務。

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