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寶達邨奪命火 街坊打齋

【明報專訊】秀茂坪寶達邨達喜樓一單位，本月16日疑因電池短路引發奪命火警，三代同堂一家六口有4名女住戶喪生。上周六為罹難者的「頭七」，達喜樓互助委員會發起眾籌，並於昨午打齋公祭。

摺衣紙數日：得閒就來

昨午1時許，達喜樓旁空地置有多張長枱及祭品，9名道士在場誦經超度，約30名熱心街坊在旁摺金銀衣紙，有人排隊上香及鞠躬拜祭，肇事家庭8名親友亦有到場。街坊黎太說，數日前已開始摺金銀衣紙，「幾時得閒就幾時來，有心咪行埋來做」。她對事件傷感，稱「聽到眼淚都流埋」。另一街坊陳女士則說，幫忙摺衣紙只是盡自己心意，又說所有街坊都很有心。

事後有接觸肇事家庭的觀塘（秀茂坪南）區議員陳耀雄表示，家屬現時心情複雜，暫未有特別需要；家屬已知悉有熱心街坊欲捐款協助，正安排收集善款。

家屬知悉街坊捐款　60歲戶主傷勢穩定

事發於16日凌晨3時05分，寶達邨達喜樓5樓一個約550呎的三房單位發生火警，火舌不斷從單位窗戶噴出，約180名居民需要疏散。起火單位住有一家六口，包括60歲陳姓男戶主、47歲劉姓妻子、兩名分別27及26歲的女兒、姓饒女婿及他的2歲女兒。消防於單位內救出4名女子，其中陳的大女兒當場身亡，其妻、幼女及孫女3人送聯合醫院，經搶救後證實不治。陳送院搶救後情况一度危殆，至上周五情况轉為穩定。

相關字詞﹕道士 眾籌 鋰電池 火警

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