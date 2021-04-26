落戶數十年手工鞋匠：收回單位便退休

為各種腳患者造鞋 客人遍各地

74歲的葉靜造鞋逾半世紀，30多年來落戶晉昇，近10年主要為有腳患的人度身訂做手工皮鞋，一人包辦度尺寸、製鞋楦、裁皮以至車線。由貼滿客人回饋的鐵門走進不足300呎的工作室，葉靜說為扁平足、高低腳、小兒麻痹等各種腳患的客人製作合腳形皮鞋的滿足感。將一疊疊手寫單據吊在牆上的葉靜，數不清造過多少對鞋，但記得遠至台灣、多倫多也有捧場客。

房委會工廈起初為安置受天災或清拆寮屋影響的小規模工業。1970年代，葉靜於荃灣木屋區的鞋廠被大火燒毁，其後獲分配晉昇單位，至1990年代初北上發展，及後生意失敗回到晉昇製作女裝鞋向本地鞋廠銷售，但利潤愈來愈低，至2012年轉型訂製手工鞋，葉說愈做愈有興趣，「以前啲鞋整完交到鞋公司，唔知咩客（穿著），但我哋呢度睇到佢哋對腳」。他說本地手工鞋匠「冇乜幾個」，擔心一群客人日後難在市面找到合適的鞋。

從事油壓機維修的唐偉雄，同樣租用晉昇逾30年，他說傳統工業式微，晉昇內亦少見仍運作的廠房。唐偉雄與葉靜都說，若房委會收回單位便會順勢退休，縱然可惜也無可奈何。