房會3工廈料建公營屋3100伙 研究完成最快下月公布

房屋署發言人回覆稱，上月底完成房委會工廈用地發展公營房屋技術研究，結果待房委會考慮；若最終決定清拆，會參考過往做法安排；自2019年10月至今，共收到約60個工廈單位租戶查詢重建。

初步計劃2031年落成

現時房委會轄下6個工廈項目，租用率約97%，涉約3300租戶，租用率較2019年99%略減。政府消息透露，研究初步顯示3幅工廈用地可清拆重建，並發展公營房屋，由於需向受影響租戶提供18個月通知期，加上改劃現有土地用途，估計最快延至2023年才可收回地皮，初步計劃2031年落成，料提供約3100個單位。

根據城規會資料，6工廈項目中九龍灣業安工廈和長沙灣宏昌工廈兩幅地皮目前劃作「商貿」和「休憩用地」，其餘4個均為「工業」用途。運房局長陳帆去年曾稱，該6工廈項目若要發展公營屋必須技術評估，並根據《城規條例》改劃土地。

葵涌晉昇工廈倡建接收屋邨

啟動重建鄰近葵盛西邨

據了解，有地區人士提議重建鄰近葵盛西邨的晉昇工廈，用作「接收屋邨」啟動重建1975年入伙的葵盛西邨。本報上周觀察晉昇工廈，發現大部分租出單位沒有營運，主要用作倉庫或上落貨，現時工廈不少租戶以暫准證形式使用單位。從事冷氣工程的租戶石先生稱，上份租約2019年屆滿，房委會沒再續約，改為簽發暫准證，可按原有月租約4500元繼續使用，稱已有心理準備或被收回單位。

火炭近年轉型住宅區

招國偉：穗輝工廈有潛力重建

房委會委員招國偉表示，房委會可考慮重建晉昇工廈的契機，一併重建葵盛西邨，改善當區社區設施及交通。火炭近年不少公屋及居屋落成，加上未來新私樓項目，該區正轉型住宅區，相信火炭穗輝工廈有潛力重建住宅。他續說，九龍灣工廈用地是6個項目中唯一市區用地，若重建住宅或需倚靠德福花園社區配套；鄰近祥業街有一幅騰空地皮，認為當局可考慮納入該幅地發展住宅。他說，當局可考慮將另外3幢工廈部分單位改建過渡房屋。

葵青（葵盛西邨）區議員梁靜珊表示，晉昇工廈附近交通主要來往荃灣葵芳，出市區交通選擇較少，若重建公屋或用作接收屋邨啟動葵盛西邨重建，不應「插針式起樓」，需考慮增加交通及社區配套。