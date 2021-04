中聯辦再批反華 夏博義：願會面澄清

聲明指大律師會應循愛國者治港

夏博義早前接受「立場新聞」專訪,提及和平示威是疏導民怨重要渠道,如民怨無法宣泄,最終或轉向具破壞力的途徑,包括暴力。

中聯辦以「夏博義為暴力洗地公開挑戰法治 奉勸大律師公會切勿走上不歸路」為題發表聲明,斥夏博義散佈歪曲言論,為違法者張目,為暴力者開脫,對執法者抹黑,對司法者施壓。聲明指出,公會不止是專業團體,亦承擔多項法定職責,主席應遵循「愛國者治港」原則,指夏博義是反華政客,「怎麼可能履行大律師公會此前聲明中所宣稱的『維護特區法治、基本法,支持一國兩制?』」,勸公會不要「愈走愈遠」否則會被拖入「無法自拔的深淵」。

夏博義回覆時稱堅定擁護《基本法》及一國兩制,絕非「反華政客」。他澄清,以往在牛津出任市議員為義務工作,強調工作不涉外交政策,辭任後從未捲入英國或香港政治。他說1986年首訪內地已對中國甚感興趣,絕非反中。他說,自己是英國人必然與英國有密切聯繫,但同時亦為香港永久居民、納稅人,盼為香港大律師及社群竭盡所能。他對中聯辦誤會感抱歉,會歡迎面對面澄清的機會( I would welcome the opportunity of a face to face meeting to clarify matters)。