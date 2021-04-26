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港聞二

慢性肺病人「擅購」氧氣機 護士診所助把關

【明報專訊】覆診見醫生要數月之久，醫管局早前推出護士診所，協助定期監察病人情况。屯門醫院專門跟進的慢性阻塞性肺病的護士診所啟用一年半，去年9月有98%病人表示該診所有效跟進及解釋。負責護士稱，曾發現數名病人在淘寶購買氧氣機或呼吸機，更有人買錯空氣清新機，但該些病人未必需使用相關設備，幸好在護士診所發現，即時向醫生匯報及諮詢意見。

屯院護士診所跟進病情藥效 減入院

屯門醫院專門跟進慢性阻塞性肺病人的綜合模式護士診所2019年10月起啟用，病人需經醫生轉介，截至上月底已服務820名病人，現時每月平均服務115名病人。診所用意是為病人每次等候覆診的數個月期間，提供一次機會見護士（平均16至20星期見一次，每次約45分鐘），跟進評估病情及監察用藥成效，病情有變會安排病人提早見醫生及要求換藥，減低入院率。

病人多迷思 九成對噴劑藥存誤解

新界西醫院聯網內科及老人科顧問護師戴金瑩說，慢性阻塞性肺病人通常有3個迷思，有九成病人對噴霧劑藥物存誤解，例如氣管舒張劑需定期使用，能預防氣管收縮，但很多人以為氣喘才用；亦有人病人為形象不想用氧氣機，把氧氣機當作呼吸機等。她透露，護士診所成效顯著，醫管局7月後將擴展至將軍澳醫院及伊利沙伯醫院。

76歲雷先生是慢性阻塞性肺病人，屬第三級病情，肺功能只得三至五成，日常生活需接駁氧氣樽「聞氧氣」。他去年2月經醫生轉介至護士診所，獲護士經常提醒使用噴霧劑及解釋「聞氧氣」用處，現時很聽話跟足指示，最近大半年無入院，若有查詢亦可致電熱線問護士。

相關字詞﹕戴金瑩 慢性阻塞性肺病 屯門醫院 護士診所

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