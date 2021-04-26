醫生倡酒店入房關門採樣 衛署：反增播毒風險

早前確診變種病毒株的菲傭，在西營盤華美達海景酒店檢疫期間，同層3房5人確診，港大微生物學系講座教授袁國勇稱不排除病毒流入鄰房致傳播，呼籲住客開門時要關窗並戴口罩。衛生署稱承辦商在檢疫者房間門口採樣，但據衛生防護中心採樣感染控制建議，院舍或診所採樣時盡量開窗、開風扇或加大冷氣，並應關門或提醒其他人要距離最少2米。

採樣應開或是關門？呼吸系統專科醫生梁子超指出，採樣時無法戴口罩，應盡量關門並在門後玄關位採樣，減少受污染空氣流向走廊和其他房間的可能，檢疫時亦盡量少開門窗，維持房內負壓。

署方：已通知外判商關房窗再採樣

衛生署回覆稱，若採樣員進入檢疫者房間，便會由房外清潔區走進房內受污染區域，每次進出均需更換防護裝備，增病毒散播風險，設置抽吸裝置等及諮詢專家意見後，決定於檢疫者房門口採樣。但因應最新情况，已向酒店檢疫者發通告，要求開門前須關窗及戴口罩；亦已通知採樣外判商須確定檢疫者已關房內窗戶才開門採樣。

袁國勇亦關注會否採樣「撩得唔好」致檢疫時驗不出陽性，實政圓桌立法會議員田北辰建議，在酒店檢疫期間加每三四日檢測一次，並由一間承辦商改為3間輪流採樣，避免一間出錯就引致患者走入社區。

（疫情第四波）