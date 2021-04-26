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疫苗中心斷針 工友嚇怕拒再打 憂注射過量 衛署：已提醒可重新預約

【明報專訊】政府社區疫苗接種中心發生「打斷針」事件，一名建築工友上月往葵涌林士德體育館接種科興疫苗，注射中途針筒突然與針嘴甩開掉地，針嘴插在手臂，未能完成注射；在場醫護經商議後提議事主即場補打一針，但事主因不確定當時多少劑量已注入身體而即時拒絕，至今仍未敢再接種。衛生署回應時證實當天收到有關「接種疫苗期間針嘴與針筒接口鬆脫以至疫苗滲漏事件」報告，該署已提醒當事人重新預約接種。

明報記者 彭靜怡

被倡即時再打 問過量副作用未獲覆

政府上月初將建造業工人及常駐工地人員納入新冠疫苗接種計劃優先組別，48歲的建築工友鄒先生上月25日往林士德體育館接種科興，他稱當時護士在他左手臂施針，其間針筒突掉落地上，他望望手臂，針嘴仍插在臂，滴出水珠，護士當時顯得驚慌，之後先撿起地上針筒，再為他拔去臂上針嘴；該護士其後叫來一名較資深護士商討，結果要求他再打一劑。

鄒先生當場拒絕，「我問護士，一個人能在一天內注射兩支疫苗嗎？會不會因注射過量而產生副作用或喪命？當時，我感覺自己已注射了約70%的疫苗（劑量）」。護士最後無再為鄒注射，也沒給他針卡。

衛署稱醫生已即場評估 事主：無醫生

衛生署回應稱，上月25日接獲該中心報告該宗事件，署方當日已向有關醫療機構跟進並索取醫療事故報告，據醫護人員報告，事後已即時安排當值醫生為事主諮詢及評估，發現針筒內大部分疫苗未能注射，故按既定程序和藥廠建議，建議事主即時重新接種一劑疫苗。

營辦機構卓健醫療集團則表示，醫護人員當日跟循正常程序，為事主接種時發現疫苗滲漏，遂立即停止接種，駐場醫生並已即時檢查及評估，事主當時沒有身體不適，醫生建議當天可重新接種，但事主無選擇接種並離去。

鄒先生反駁，當天根本沒醫生給他做評估，只是一名當值護士，當時追問注射過量的問題也得不到答覆，認為衛生署敷衍了事，沒為他做任何身體檢查，只口頭了解情况便叫他再打。

梁子超料只注極小劑量 倡重新接種

呼吸系統專科醫生梁子超表示，疫苗劑量為0.5ml，根據當時斷針情况判斷，即使有疫苗注射入體內，也是非常小劑量，不會構成很大反應和副作用，而且事隔已一個月，認為事主不必擔心注射過量問題，建議重新接種。

（疫情第四波）

相關字詞﹕梁子超 新冠肺炎 科興疫苗

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