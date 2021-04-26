理大「移動測量背包」 舊樓3D模型一掃即繪

傳統測圖要「擺陣」 新法窄路亦可測

傳統測繪3D模型要封路「擺陣」，利用儀器定點反覆測量收集數據。理大智慧城市研究院團隊獲創新及科技基金撥600萬元，研發出「三維移動測圖系統」，以背包形式設計，備有光學雷達（LiDAR）、光學攝影機等感應器，輕便易攜，可實時獲取建築物三維數據。

精度厘米級 能偵測喉管灑水器

理大智慧城市研究院長史文中說，系統主要以雷射信號的反射強度測量，有效掃描範圍為100米，可將肉眼可見的物體繪成3D模型，精度達厘米級。他以室內測繪為例，稱系統除偵測到牆身，亦可憑不同材質反射回來信號的強弱，自動識別門、窗，較細微的如天花板上的灑水裝置、外露的喉管等都測量到。

可助維修管理 規劃逃生路徑

史文中稱，系統具應用潛力，例如部分舊樓沒電梯、室內環境複雜，用家可攜同系統爬樓梯、走進狹窄環境，測繪3D模型，該模型可用於維修及管理，甚至規劃逃生路徑。

政府現正於建造業推廣利用「組裝合成」建築法（MiC），先製造組件再運送到工地組裝。史文中透露，他們亦正與建造業議會合作，利用測圖系統背包先於狹窄路段測量，為組件的運輸規劃最佳路線，避免因組件太大無法通過。

除「三維移動測圖系統」，理大智慧城市研究院及「智慧城市與空間大數據分析實驗室」亦研發多個結合地理數據、人工智能技術及其他數據的解決方案，例如正支援土木工程處的人工智能滑坡識別系統、利用疫情數據開發的新冠病毒發病風險時空預測等。

明報記者