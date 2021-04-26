撐反修例台教會網頁無法連 IT界：或台封港

民進黨國軍招募中心官網均未能連

在反修例運動曾支援港人的台灣基督長老教會，有網民周六發現其官網經香港伺服器未能連線。本報昨日嘗試以香港伺服器連線，亦未能登入；但使用虛擬私人網絡（VPN）連接至外國伺服器，則能登入。而另外兩個台灣網站包括民進黨官網、台灣國軍人才招募中心，以香港伺服器亦未能連線，但若使用VPN連接台灣伺服器，則能登入民進黨及台灣國軍人才招募中心兩個網站；而若連接至外國伺服器，亦無法登入民進黨網站。

有報道稱教會與傑斯案有關

保安局警方：不評論揣測

《文匯報》昨日報道，警方懷疑「台灣基督長老教會」與早前被警方國安處拘捕的網台主持「傑斯」一案有關。

根據港區國安法第43條的實施細則，如警務處長有合理懷疑在電子平台上發布的電子信息，相當可能構成危害國家安全罪行，或相當可能會導致危害國家安全罪行的發生，可在保安局長批准下，授權警方要求服務商移除。本報分別向保安局及警方查詢，以上網站是否涉及被封鎖，保安局及警方均回覆，就任何揣測不作評論。

有資訊科技界資深人士估計，今次或是台灣封鎖香港的網絡。他說，3個被封的網站均由中華電訊提供網絡，據他觀察，民進黨的網站除台灣伺服器外，任何地區的網絡均不能登入；香港伺服器雖不能登入台灣國軍人才招募中心的網站，但仍能使用SMTP服務，認為與早前警方要求本地服務商封鎖「香港編年史」的做法不同。