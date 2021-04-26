港聞

港聞二

環境局：再生能源潛力有限 碳中和須區域合作

【明報專訊】港府力爭2050年前實現碳中和，使用潔淨燃料發電是達標關鍵。環境局稱，本地可實現的可再生能源潛力相當有限，面對類似限制，世界上很多大城市均透過與鄰近區域在清潔能源方面合作，讓這些城市減碳。若本港要實現碳中和，區域合作是一個必須認真考慮的方法，而合作可有不同方式，現時政府對所有方案持開放態度。

中電表示，本港發展可再生能源空間有限，未來風電會用來取代煤電，但燃氣發電仍有碳排放，中電其中6台位於龍鼓灘的燃氣機組自1997年已運作，2050年前會退役，屆時是否有其他方案代替天然氣發電，仍需研究，亦要視乎科技發展，例如外國近年已試驗氫氣發電。

本月初中電首席執行官藍凌志接受傳媒訪問稱，中電樂意在大灣區投資，將電力輸往香港；不過，中電發言人補充，中電連接華南地區的電纜擴充容量有限，加上在其他地點另建新電纜，因土地用途及環保等因素限制幾乎不可行，而輸入風電成本預料不比香港低。

港燈表示支持政府訂立的2050年實現碳中和目標，港燈會透過「煤轉氣」轉型，開發可再生能源項目，以及長遠考慮在香港多方面發展零碳能源。

專家倡跨境植樹抵消碳排放

城大管理科學系副教授鍾兆偉去年發表題為「香港的無煤未來」的文章指出，本港可再生能源資源有限，難大幅取代天然氣發電，但不應透過主要輸入核能來考慮區域合作，而是要尋求其他替代方法，例如跨境植樹以抵消碳排放。他以本港每年電力增長1%推算，到2050年香港總售電量約630億度電，約需香港面積52倍的土地來種樹，才可抵消以天然氣發電所產生的3080萬公噸二氧化碳。

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