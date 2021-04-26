港聞

港聞二

稱建風機毋須打樁挖泥 減海洋生態影響

【明報專訊】為調整風電場項目設計，中電向環保署申請更改環境許可證，本月已獲批。中電發言人稱，會採用環保方式興建風力發電機，毋須打樁，但風車扇葉轉動時產生的低頻，9公里以外的岸上仍可聽到，但會是混和風聲的聲音。

中電稱，會採用「吸力式沉箱地基」建造風力發電機，原理是用水泵抽走沉箱內的水，從而將地基慢慢壓入海床，毋須挖泥及打樁，影響海床及海洋生態較少。

中電又說，採用更大型但數量較少的風機，佈局更分散，對景觀影響並不顯著，風機表面將為啞面或半啞面白色，以減少反光，減少照明燈及減低照明強度，風機的塔架會採用修長設計，亦可減少對景觀影響。

綠色力量總監鄭睦奇指出，稀有的燕鷗每年夏季會到訪香港於東南水域的小島繁殖，擔心風電場會影響雀鳥飛行。中電稱，已就新方案評估雀鳥碰撞風險，預期風險為「輕微」；又指大型風力發電機的扇葉較高，超出部分雀鳥的飛行高度，而風場位置亦非雀鳥主要棲息地，風場營運時將做鳥類監測。

環團憂影響雀鳥 中電：碰撞風險微

環保署稱，中電擬建的風力發電場，相關環評報告2009年已獲批，中電今年3月17日提交更改環境許可證的申請，該署審核有關申請後，在考慮擬議改動可能引起的環境影響包括生態、漁業、景觀及視覺等，確認新改動不會對環境帶來不良影響，故4月13日向中電發出經修訂的環境許可證。

相關字詞﹕中電離岸風力發電場

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