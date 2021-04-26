籌逾10年 中電風電場最快2024動工 新計劃風車量大減發電量增 未言投資額

港燈回覆本報查詢稱，根據過去收集所得風力數據，香港有一定潛力發展風電，以港燈的規劃為例，發電量約100兆瓦的海上風電場，預計每年能產生逾1.75億度電，約相等於5.3萬戶3人家庭一年耗電量。

料2027年竣 海底電纜連將軍澳

翻查資料，中電最初於2006年提出籌建離岸風電場，相關項目的環評報告已於2009年獲批，中電2012年在風電場的選址安裝海上數據塔以收集及分析風力數據，中電表示今年測風工作完成後，今年內將移除數據塔。

中電稱，海上風電場項目選址與2009年獲環保署批准的選址相同，均位於清水灣半島以東約9公里，海底電纜走線會由風場起始，經果洲群島及東龍島以南，然後向偏北方向伸延，最後於將軍澳登岸。

稱技術進展 風機發電量增3倍

中電稱，離岸風力發電技術近年有重大進展，風車尺寸大幅增加，中電擬採用更大的風機，可提升產能，亦可減低每兆瓦發電容量的資本支出及營運開支，換言之可減低發電成本。

中電發言人舉例，2010年的風車扇葉直徑只有90米，發電容量約3兆瓦，但發展至2021年，風車扇葉已增至220米，發電容量為12兆瓦，較11年前增3倍。

中電最新建議，將原來計劃興建40至67部風機，每部發電容量3至5兆瓦，改為興建約17部大型風機，每部15兆瓦，合共255兆瓦。不過中電稱，最終挑選的風機型號及安裝位置，視乎稍後地質勘探結果及風機供應情况等因素而定。

曾估算總成本70億 料加電費2%

中電未有透露項目造價，只稱對「電費的（加價）壓力不會大到不能接受」。中電2009年曾估算，風力發電場項目總成本約50億至70億元，料會因此加電費約2%。

據統計網站Statista推算，2019年國際離岸風場每兆瓦平均安裝成本約380萬美元，以中電風力場發電量255兆瓦推算，總成本約75億元；按《管制計劃協議》，兩電准許回報率為8%，以及2020年中電本港售電量340億度推算，攤分為每度電1.76仙，約佔中電現時每度電（1.218元）的1.4%。

環境局於2017年發表的《香港氣候行動藍圖2030+》指出，兩電的風力場合計成本逾100億元。

中電稱，風電項目已獲環保署批准更改環境許可證，但仍要政府批准投資，故最快要到下一個5年計劃，即2024年才可動工。環保署表示，根據政府分別和兩電簽訂的《管制計劃協議》，電力公司需要提交發展計劃予政府審批其資本支出，政府亦會嚴格審核兩電的電費調整建議，以確保電費維持在合理水平，保障消費者的利益。