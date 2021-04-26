體演文出列明團體人事重疊 成龍創演藝界內地會有票投

明報記者 馮樂琳

傳媒剔走 政府委任公營機構加入

選委會將有1500議席，體演文出界佔30個。除3個指定團體提名15席外，餘下15席由港協暨奧委會成員、香港體育學院、出版總會成員及113個列明團體投票產生，以往地區體育及文化團體、原屬出版小組的報刊東主及團體被剔走，取而代之包括政府委任的公營機構，包括電影發展局、藝術發展局及西九文化區管理局，以團體名義投票。

前人代王英偉可代表3團體投票

現任藝發局及電影發展局主席均為全國人大前代表王英偉，亦為另一列明團體國際電影節協會主席，換言之，王英偉有機會同時代表上述3團體在體演文出界投票。全國政協常委唐英年為現任西九董事局主席，該會另有7名政府部門代表，包括民政事務局長徐英偉及發展局長黃偉綸。

2017年成立的香港演藝界內地發展協進會，由成龍、曾志偉、譚詠麟、汪明荃、王祖藍、霍啟剛等及全國人大代表鄺美雲一同成立，去年有份參與文化演藝界聯署支持訂立《港區國安法》。會長成龍和執行會長曾志偉同是中華海外聯誼會理事，後者是選委會5個「有關全國性團體」之一，香港理事可投票；汪明荃任主席的八和會館，同是體演文出界團體選民。

113個列明團體中，11個與電影界相關，當中可見人事重疊。新加入團體選民的電影商協會最少5名董事，與另一團體選民香港影業協會理事會成員重疊，包括寰亞主席林建岳、中國星主席向華強、英皇執董楊政龍、橙天嘉禾娛樂副首席營運官鄧小慧及寰宇娛樂文化主席林小明。當中身兼政協常委的林建岳亦是國際電影節協會董事局成員，林同時在3個選民團體擔任要職。

類似人事重疊在其他界別亦可見，香港中華文化總會會長高敬德同時是全國政協，後者為選委會當然委員；春天實驗劇團創辦人高志森是中華海外聯誼會會員；香港中樂團主席李偉強是國家財政部會計諮詢專家，後者可在會計界協商提名選委。

（選委會解構）