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體演文出列明團體人事重疊 成龍創演藝界內地會有票投

【明報專訊】中央改選制，新制下選舉委員會中「體育、演藝、文化及出版界」（體演文出界）議席由60席減至30席，由3個指定團體提名及約300團體投票產生，較以往近3000選民大減。名單上不少新面孔，例如2017年註冊成立的香港演藝界內地發展協進會，該會由全國政協成龍擔任會長，執行會長和秘書長分別是現任無綫電視副總經理曾志偉及首席創意官王祖藍，二人分別是前江門政協及現任廣西政協。政府委任的公營機構如電影發展局及西九文化區管理局同為新增選民。

明報記者 馮樂琳

傳媒剔走 政府委任公營機構加入

選委會將有1500議席，體演文出界佔30個。除3個指定團體提名15席外，餘下15席由港協暨奧委會成員、香港體育學院、出版總會成員及113個列明團體投票產生，以往地區體育及文化團體、原屬出版小組的報刊東主及團體被剔走，取而代之包括政府委任的公營機構，包括電影發展局、藝術發展局及西九文化區管理局，以團體名義投票。

前人代王英偉可代表3團體投票

現任藝發局及電影發展局主席均為全國人大前代表王英偉，亦為另一列明團體國際電影節協會主席，換言之，王英偉有機會同時代表上述3團體在體演文出界投票。全國政協常委唐英年為現任西九董事局主席，該會另有7名政府部門代表，包括民政事務局長徐英偉及發展局長黃偉綸。

2017年成立的香港演藝界內地發展協進會，由成龍、曾志偉、譚詠麟、汪明荃、王祖藍、霍啟剛等及全國人大代表鄺美雲一同成立，去年有份參與文化演藝界聯署支持訂立《港區國安法》。會長成龍和執行會長曾志偉同是中華海外聯誼會理事，後者是選委會5個「有關全國性團體」之一，香港理事可投票；汪明荃任主席的八和會館，同是體演文出界團體選民。

113個列明團體中，11個與電影界相關，當中可見人事重疊。新加入團體選民的電影商協會最少5名董事，與另一團體選民香港影業協會理事會成員重疊，包括寰亞主席林建岳、中國星主席向華強、英皇執董楊政龍、橙天嘉禾娛樂副首席營運官鄧小慧及寰宇娛樂文化主席林小明。當中身兼政協常委的林建岳亦是國際電影節協會董事局成員，林同時在3個選民團體擔任要職。

類似人事重疊在其他界別亦可見，香港中華文化總會會長高敬德同時是全國政協，後者為選委會當然委員；春天實驗劇團創辦人高志森是中華海外聯誼會會員；香港中樂團主席李偉強是國家財政部會計諮詢專家，後者可在會計界協商提名選委。

（選委會解構）

相關字詞﹕成龍 曾志偉 選委會解構 選舉制度

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