安樂涉違競爭法 禮頓沙中線剪鋼筋 有票投

【明報專訊】選委會工程界15席由63個列明團體以團體票選出，當中40家為私營顧問或工程公司，個別公司曾涉工程質量問題或涉觸犯《競爭條例》，例如律政司長鄭若驊丈夫潘樂陶持有的安樂工程有限公司（安樂）曾遭競爭事務委員會調查。涉及沙中線紅磡站鋼筋問題的承建商禮頓建築（亞洲）有限公司（禮頓），以及捲入筲箕灣重建明華大廈使用不合規格鋼筋事件的總承建商俊和建築工程有限公司（俊和）亦屬可以團體票選出選委的列明團體之一。
本報早前報道，選委選舉制度修改後，律政司長鄭若驊與最少兩個團體有關，包括「香港國際仲裁中心」和「亞洲國際法律研究院」，而其丈夫潘樂陶的安樂工程則為工程界列明團體之一。翻查資料，安樂2019年涉嫌觸犯《競爭條例》被競委會調查，包括搜查安樂機電設備的辦公地點，安樂其時一度停牌。鄭若驊以配偶身分持安樂63.48%股權，她去年被美國列入制裁名單，不足一周內安樂以「成本價」140萬美元向美國電梯工程公司TEI主席回售2%股份，以使安樂持股從51%降至49%。
列明團體之一的禮頓為沙中線紅磡站被揭發鋼筋質量問題的承建商，政府成立的獨立調查委員會去年5月發表最終調查報告，明確指出政府、港鐵及禮頓均有責任。屋宇署其後票控禮頓違反《建築物條例》，案件押後至6月23日再訊。
俊和捲問題鋼筋事件
而捲入筲箕灣明華大廈鋼筋問題的俊和，早年亦曾承接不少政府工程，包括港珠澳大橋和公營房屋，俊和於2014年以5.6億元易主中國新維投資公司。