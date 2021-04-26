安樂涉違競爭法 禮頓沙中線剪鋼筋 有票投

本報早前報道，選委選舉制度修改後，律政司長鄭若驊與最少兩個團體有關，包括「香港國際仲裁中心」和「亞洲國際法律研究院」，而其丈夫潘樂陶的安樂工程則為工程界列明團體之一。翻查資料，安樂2019年涉嫌觸犯《競爭條例》被競委會調查，包括搜查安樂機電設備的辦公地點，安樂其時一度停牌。鄭若驊以配偶身分持安樂63.48%股權，她去年被美國列入制裁名單，不足一周內安樂以「成本價」140萬美元向美國電梯工程公司TEI主席回售2%股份，以使安樂持股從51%降至49%。

列明團體之一的禮頓為沙中線紅磡站被揭發鋼筋質量問題的承建商，政府成立的獨立調查委員會去年5月發表最終調查報告，明確指出政府、港鐵及禮頓均有責任。屋宇署其後票控禮頓違反《建築物條例》，案件押後至6月23日再訊。

俊和捲問題鋼筋事件

而捲入筲箕灣明華大廈鋼筋問題的俊和，早年亦曾承接不少政府工程，包括港珠澳大橋和公營房屋，俊和於2014年以5.6億元易主中國新維投資公司。

（選委會解構）