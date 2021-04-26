港聞

港聞一

安樂涉違競爭法 禮頓沙中線剪鋼筋 有票投

【明報專訊】選委會工程界15席由63個列明團體以團體票選出，當中40家為私營顧問或工程公司，個別公司曾涉工程質量問題或涉觸犯《競爭條例》，例如律政司長鄭若驊丈夫潘樂陶持有的安樂工程有限公司（安樂）曾遭競爭事務委員會調查。涉及沙中線紅磡站鋼筋問題的承建商禮頓建築（亞洲）有限公司（禮頓），以及捲入筲箕灣重建明華大廈使用不合規格鋼筋事件的總承建商俊和建築工程有限公司（俊和）亦屬可以團體票選出選委的列明團體之一。

本報早前報道，選委選舉制度修改後，律政司長鄭若驊與最少兩個團體有關，包括「香港國際仲裁中心」和「亞洲國際法律研究院」，而其丈夫潘樂陶的安樂工程則為工程界列明團體之一。翻查資料，安樂2019年涉嫌觸犯《競爭條例》被競委會調查，包括搜查安樂機電設備的辦公地點，安樂其時一度停牌。鄭若驊以配偶身分持安樂63.48%股權，她去年被美國列入制裁名單，不足一周內安樂以「成本價」140萬美元向美國電梯工程公司TEI主席回售2%股份，以使安樂持股從51%降至49%。

列明團體之一的禮頓為沙中線紅磡站被揭發鋼筋質量問題的承建商，政府成立的獨立調查委員會去年5月發表最終調查報告，明確指出政府、港鐵及禮頓均有責任。屋宇署其後票控禮頓違反《建築物條例》，案件押後至6月23日再訊。

俊和捲問題鋼筋事件

而捲入筲箕灣明華大廈鋼筋問題的俊和，早年亦曾承接不少政府工程，包括港珠澳大橋和公營房屋，俊和於2014年以5.6億元易主中國新維投資公司。

（選委會解構）

相關字詞﹕潘樂陶 鄭若驊 工程界 選舉制度 選委會選舉 選委會解構

上 / 下一篇新聞

27列明團體去年接政府366億工程 63團體中40私企 工程界選委質疑「與圍標無別」
27列明團體去年接政府366億工程 63團體中40私企 工程界選委質疑「與圍標無別」
基建公司擁票佔比多 選委憂日後政策傾斜
基建公司擁票佔比多 選委憂日後政策傾斜
體演文出列明團體人事重疊 成龍創演藝界內地會有票投
體演文出列明團體人事重疊 成龍創演藝界內地會有票投
籌逾10年 中電風電場最快2024動工 新計劃風車量大減發電量增 未言投資額
籌逾10年 中電風電場最快2024動工 新計劃風車量大減發電量增 未言投資額
稱建風機毋須打樁挖泥 減海洋生態影響
稱建風機毋須打樁挖泥 減海洋生態影響
環境局：再生能源潛力有限 碳中和須區域合作
環境局：再生能源潛力有限 碳中和須區域合作
慈雲山現初生貓頭鷹 鐵欄未阻「龍友」熱情
慈雲山現初生貓頭鷹 鐵欄未阻「龍友」熱情
撐反修例台教會網頁無法連 IT界：或台封港
撐反修例台教會網頁無法連 IT界：或台封港
理大「移動測量背包」 舊樓3D模型一掃即繪
理大「移動測量背包」 舊樓3D模型一掃即繪
疫苗中心斷針 工友嚇怕拒再打 憂注射過量 衛署：已提醒可重新預約
疫苗中心斷針 工友嚇怕拒再打 憂注射過量 衛署：已提醒可重新預約
醫生倡酒店入房關門採樣 衛署：反增播毒風險
醫生倡酒店入房關門採樣 衛署：反增播毒風險
彭博：港星旅遊氣泡5‧26啟動
彭博：港星旅遊氣泡5‧26啟動
11人打復必泰送院
11人打復必泰送院
慢性肺病人「擅購」氧氣機 護士診所助把關
慢性肺病人「擅購」氧氣機 護士診所助把關
中聯辦再批反華 夏博義：願會面澄清
中聯辦再批反華 夏博義：願會面澄清
周竪峰離港：有中國背景者曾約談 稱暗示想安全要篤灰
周竪峰離港：有中國背景者曾約談 稱暗示想安全要篤灰
房會3工廈料建公營屋3100伙 研究完成最快下月公布
房會3工廈料建公營屋3100伙 研究完成最快下月公布
落戶數十年手工鞋匠：收回單位便退休
落戶數十年手工鞋匠：收回單位便退休
寶達邨奪命火 街坊打齋
寶達邨奪命火 街坊打齋
泊車App可預訂時租車位
泊車App可預訂時租車位
研推「共享車位」業務 暫受制屋苑公契難實行
研推「共享車位」業務 暫受制屋苑公契難實行
尊子漫畫
尊子漫畫
【Emily】鍾錦麟獄中讀報 撈廣告汁解饞 引林欣彤歌詞寄語港人
【Emily】鍾錦麟獄中讀報 撈廣告汁解饞 引林欣彤歌詞寄語港人
【Emily】5547意見書全撐公職人員宣誓 多份雷同
【Emily】5547意見書全撐公職人員宣誓 多份雷同
【Emily】梁振英話聽聞唔選 教協：未有決定
【Emily】梁振英話聽聞唔選 教協：未有決定
【Emily】選舉處來信話有3票 區議員話要裱起
【Emily】選舉處來信話有3票 區議員話要裱起
【Emily】曾傷濕地 發展局稱塱原生態園工程順利
【Emily】曾傷濕地 發展局稱塱原生態園工程順利
【Emily】韓正蒙着嘴唱：我哋大家～～
【Emily】韓正蒙着嘴唱：我哋大家～～