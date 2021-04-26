基建公司擁票佔比多 選委憂日後政策傾斜

「公僕少參政 政府組織那麼多票？」

李智明憶述，2016年與業界參與選委會選舉時，加入推動環保方面的業界聲音，「不主張將資源全集中在基建」，結果他於9405名個人投票中獲2237票當選，「進步工程」大部分提名曾俊華「入閘」以達至有競爭選舉。李說當時進步、保守派別各取15席，但以總票數分析，進步對比保守選民約為4.5比5.5。

作為水務署前總工程師，李智明認為新安排下外界難以看到63個列明團體的挑選準則，例如當中有近10個屬公務員團體，包括政府土木工程師協會等，他說：「以往較少公務員參政，政府組織為什麼那麼多票？」亦有部分列明團體屬外國工程公司，質疑「如何確保他們是愛國者？是否外國勢力干預？」

倪學仁：列明團體多巨企 小的被吃光

同為「進步工程」成員當選選委的資深土木工程師倪學仁表示，當年有和各特首候選人會面闡述工程界訴求，「他（候選人）不一定即時有反應，但當選後會參考我們意見」，認為選舉改為團體票後削弱業界代表性，也令選舉變得「更小圈子」，「有些公司投票選了某一特首候選人可能有延後回報，小圈子選舉就是這樣，人人都這樣做，你不做，是你傻」。

倪學仁又說，列明團體多為大型公司，「他們本身就有資源」，認為日後若擁有投票特權，如牽涉延後利益，「大顧問公司愈做愈大，小公司沒份投票，變成大者愈大，組成了一個利益集團，小的被吃光，業界不再是公平競爭」。

（選委會解構）