27列明團體去年接政府366億工程 63團體中40私企 工程界選委質疑「與圍標無別」

明報記者 李以莊 羅霈潁

修改後的工程界選委選舉中，15席由指定團體職位任當然選委，包括香港工程師學會會長、機場管理局董事會主席、港鐵董事局主席、以及多個專業範疇諮詢委員會主席等；至於負責投票選出另外15席的63個列明團體，除工程師學會等專業團體外，亦有中電、港鐵等公用事業機構，其餘40個團體則為私營工程或顧問公司。本報翻查政府物流署採購及合約管理系統，以及土木工程拓展署、路政署、水務署招標公告等資料，發現當中27間私營公司在2020年至今承接超過80項政府工程，中標總金額超過366億元，當中部分屬中資公司，例如中國港灣工程有限責任公司、中國地質工程集團有限公司等。

保華居首涉款75.9億 安樂46.6億

本報根據公開資料統計，去年至今中標金額最高的公司為保華建築有限公司，承接至少6項政府工程，總額約75.9億元，其中一半以聯營方式承接，包括中國中鐵聯營的元朗淨水設施第一階段主體工程等。金門建築有限公司同期雖只承接僅兩項工程，但其中一項為價值50多億元的中九龍幹線大樓及機電工程，總中標金額達60.9億元。律政司長鄭若驊丈夫潘樂陶旗下的安樂工程有限公司則承接了7項工程，多由水務署批出，中標金額共46.6億元。

統計發現，40家私營公司中有13家近一年多均未有承接任何政府工程，包括因沙中線工程問題在2018年被「停標」15個月的禮頓建築（亞洲）有限公司，以及同年捲入在房協明華大廈重建地盤使用不合規格鋼筋事件的總承建商俊和建築工程有限公司。

倪學仁憂延後利益：會否變買票？

工程界現任選委、資深土木工程師倪學仁表示，新制度下個人票變團體票，既削弱業界代表性，亦可能令特首候選人向屬私人公司的列明團體選民提供延後利益，「會否變成買票？這是小圈子選舉，大家『圍威喂』，互相給予着數，和圍標沒分別；不說有利益衝突，但可能會涉及利益輸送」。同屬現屆選委的水務署前總工程師李智明認為，政府採購制度可確保特首難以輸送利益予個別公司，但認為現時工程界列明團體中以基建公司為主，預料日後支持「明日大嶼」等基建議題的特首候選人會較佔優，亦難保特首當選後會提出更多建基工程以「投桃報李」。

當局：公平程序採購 廉署：防貪機制有效

政制及內地事務局回覆本報查詢如何確保不致利益輸送，稱特首選舉受《選舉（舞弊及非法行為）條例》規管，確保廉潔公正，防止舞弊及非法行為，而政府採購則透過公平、公開和清楚明確的程序及作業方法鼓勵競投者參與，從而取得切合要求和競爭力的投標書，從中揀選最可取和最符合公眾利益的建議。

廉署表示，會繼續執法、預防和宣傳教育3方面致力維護選舉廉潔公正，防止貪污處會與政制局和選管會保持緊密聯繫，就選舉機制和指引提供防貪意見；而就政府工程方面，廉署表示一直有就政府制度及程序、包括工程招標提供防貪意見，確保程序公平、公正及有足夠的防貪、制衡措施，認為機制行之有效，不會受選舉安排影響。

（選委會解構）

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