疫下租大跌 黑幫租酒店房販毒被冚

西區犁庭掃穴拘40人

是次「犁庭掃穴」於上周三至周五（21至23日）進行，以打擊黑幫收入來源，包括搗破一個在香港仔某酒店房間營運的毒品分銷中心、兩個非法麻將賭檔及一個流動武器庫。行動中拘捕23男17女，17至79歲，涉嫌販毒、藏毒、管有工具可作吸食毒品用途、管有攻擊性武器、刑事毁壞、刑事恐嚇、經營賭博場所等罪，部分人違反限聚令被票控。警方在行動中檢獲70克可卡因、5克大麻及一批吸食毒品工具，另檢獲一批牛肉刀及賭具。

路邊失車檢大批武器

料及時阻止黑幫械鬥

西區警區總督察（刑事）侯禮文稱，有毒販趁疫情酒店房價下調，以日租100至200元在香港仔一間酒店租用多個房間，作毒品儲存、包裝及交易之用，已運作約一個月，相信行動已瓦解一個由黑幫操縱的販毒集團。另外，警方在香港仔街頭截獲一部失車，在車上檢獲一批武器，包括牛肉刀等，相信搗破一個流動武器庫。警方相信有兩個黑幫因金錢糾紛預備械鬥，行動已成功阻止一場衝突。