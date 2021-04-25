不滿校方打壓朔夜 會方不作為 中大校友高票DQ評議會主席

楊于銘當選主席 立場被指飄忽

民主派盧俊宇李軒朗當選常委

原定去年7月18日舉行的大會因疫情數度延期，至昨午2時在紅館舉行。昨晚約7時，大會公布楊于銘以6544票當選主席，擊敗獲1022票的郭碧蓮，李軒朗及盧俊宇分別得7709及7715票，擊敗獲郭碧蓮提名的王翠虹、李廣宇，當選常委。3名當選人任期由昨日起至2023年8月31日。

盧俊宇稱感謝一眾投票的中大人，認為是一種鼓舞，但汲取2019年區議會選舉經驗，認為不可輕易滿意，畢竟今次僅選出新主席及兩名常委。他盼評議會跟進中大打壓「朔夜」、保安對待學生手法、2019年11月警方由二號橋入校等事宜。他說對楊于銘持觀望態度，因楊立場「飄忽不定」，昨談及「朔夜」遭打壓時，楊稱不同意召開特別會員大會。

在場的第30屆中大學生會副會長、中大校友捍衛院校自主關注組成員馮家強認為，今次壓倒性選舉結果清楚表達民意，即校友不滿校方打壓「朔夜」時，評議會不聞不問。他促請當選人就事件向校方施壓，並希望校方看見校友態度，能收回對「朔夜」的決定。

關注組馮家強：不滿打壓 民意清晰

各候選人昨早11時起接受提問，有人問及《港區國安法》實施後有感學術自由被收窄，楊于銘表明堅持學術自由及院校自主，否則香港將與內地無異。被問到校方打壓「朔夜」一事，楊稱看不到該學生會政綱有問題，但相信校方是為保護學生，惟舉動令校友不支持。楊稱盼上任後能修補撕裂。

昨午約2時許，馮家強不滿大會未按議程先由主席林偉雄宣布事項就開始投票，提出規程問題，惟林未理會，馮上台對質，林批馮「無禮貌」，認為若令大會受阻，中大24萬校友會感遺憾。隨後馮對林提出不信任動議，指評議會過去兩年不作為、拒絕召開特別會員大會討論中大打壓學生會事宜等。

處理不信任主席議案時，有在場者不滿有人將票箱搬到後台，質問票箱去向，林偉雄未有解釋，指點票程序清晰，叫大家「安靜10分鐘」，稱再嘈吵就無法處理不信任動議。不信任動議結果在1379票中有1235票贊成獲通過，林不可再主持餘下會議，但他仍宣讀工作報告，遭指罵「可恥」，宣讀完後才離場。